«طرق دبي» تعلن جاهزية استراحات مكيفة لسائقي توصيل الطلبات

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جاهزية الاستراحات المكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات خلال فصل الصيف، وذلك في إطار جهودها لرفع مستوى السلامة المرورية وتقليل أخطار الحوادث على الطرق، وتعزيز جودة الحياة وسبل الراحة لسائقي الدراجات، وتشجيعهم على الالتزام بقوانين السير وأنظمة المرور.

وشملت التجهيزات أعمال الصيانة لجميع الاستراحات المكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، البالغ عددها نحو 40 استراحة، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، حيث تم تحديد مواقع تنفيذ هذه الاستراحات، بناء على البيانات التشغيلية، من خلال دراسة المناطق الأكثر كثافة في الطلبات، وذلك بالتنسيق مع شركات التوصيل، وفي إطار حرص الهيئة على توفير البيئة المناسبة لتسهيل عمل هؤلاء السائقين، لاسيما مع النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة، لتلبية احتياجات الجمهور من خدمات التوصيل.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد محبوب، أن الهيئة تولي محور السلامة المرورية أهمية قصوى، لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت منظومة عمل متكاملة لقطاع توصيل الطلبات لضمان حوكمة القطاع في الإمارة، والإسهام في تعزيز مستوى الخدمات.

وأوضح أنه رُوعي في التصميم الخارجي للاستراحات، الحد من تأثير أشعة الشمس داخل الاستراحة، وتوفير العزل المناسب دون حجب الرؤية، وتشمل الاستراحات مساحة مكيفة ومزودة بأجهزة موزع مياه، ومنطقة لشحن الهواتف المحمولة، وتتسع كل استراحة لنحو 10 أشخاص، حسب المنطقة، وتوفير عدد كافٍ من المواقف المخصصة للدراجات النارية للتوصيل إلى جانب الاستراحة، وغيرها من الميزات التي تسهم في تلبية احتياجاتهم اليومية.