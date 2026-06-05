1.2 مليون مركبة قادمة يومياً من الشارقة إلى دبي.. ومشروعات جديدة لاستيعاب الازدحام

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الحركة المرورية القادمة من إمارة الشارقة باتجاه دبي تشهد طلباً مرتفعاً يقدر بنحو 1.2 مليون مركبة يومياً، يتم استيعابه عبر خمسة محاور رئيسة بمجموع 25 مساراً داخل دبي، مؤكدة أن شارع الشيخ محمد بن زايد يعد أحد أهم هذه المحاور، إذ يضم ثمانية مسارات في دبي تمثل 32% من إجمالي المسارات المخصصة للدخول إلى الإمارة.

وبينت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن الخطط الحالية والمستقبلية تشمل تنفيذ مشروعات استراتيجية عدة، لتوسعة وتطوير المحاور الموازية والمساندة لشارع الشيخ محمد بن زايد، بما يسهم في توزيع الحركة المرورية على شبكة أوسع من الطرق، إلى جانب إجراء تنفيذ الدراسات والخطط الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز خدمات النقل الجماعي بين دبي والشارقة، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وتفصيلاً، أكدت الهيئة، رداً على ما نشرته «الإمارات اليوم»، بشأن مناشدات عدد من مستخدمي شارع الشيخ محمد بن زايد، الذين طالبوا بإيجاد حلول جذرية للازدحام المروري المتكرر على الطريق، خصوصاً خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، أنها تولي اهتماماً كبيراً بتطوير شبكات الطرق والنقل الجماعي، سواء داخل دبي أو على مستوى الربط مع الإمارات الأخرى.

وأوضحت في هذا الإطار أن الحركة المرورية القادمة من الشارقة تشهد طلباً مرتفعاً، يقدر بنحو 1.2 مليون مركبة يومياً، يتم استيعابه عبر خمسة محاور رئيسة بمجموع 25 مساراً داخل دبي.

وأكدت الهيئة أن شارع الشيخ محمد بن زايد يعد أحد أهم المحاور المرورية في هذا الاتجاه، إذ يضم ثمانية مسارات داخل دبي، وهو ما يمثل نحو 32% من إجمالي المسارات المخصصة للدخول إلى الإمارة من جهة الشارقة، الأمر الذي يجعله من أكثر الطرق استيعاباً للحركة المرورية اليومية، وأكثرها تأثراً بارتفاع الطلب على التنقل.

وبينت الهيئة أن جهود معالجة الازدحام لا تقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق فقط، وإنما تشمل أيضاً تطوير منظومة نقل متكاملة توفر بدائل فعالة للمركبات الخاصة، وفي هذا الإطار أشارت إلى توافر خدمات النقل الجماعي بين دبي والشارقة حالياً، بما في ذلك خطوط الحافلات وخدمات النقل البحري التي توفر بدائل وخيارات متنوعة للتنقل بين دبي والشارقة.

وأوضحت الهيئة أنها تواصل تنفيذ خطط ومشروعات متكاملة، تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطرق وتعزيز منظومة النقل الجماعي، بما يواكب الطلب المتزايد على التنقل بين دبي والشارقة.

وأضافت أن الخطط الحالية والمستقبلية تشمل تنفيذ مشروعات استراتيجية عدة، لتوسعة وتطوير المحاور الموازية والمساندة لشارع الشيخ محمد بن زايد، بما يسهم في توزيع الحركة المرورية على شبكة أوسع من الطرق، كما تواصل الهيئة إجراء تنفيذ الدراسات والخطط الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز خدمات النقل الجماعي بين دبي والشارقة، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يتماشى مع معدلات النمو السكاني والعمراني المتسارعة في دبي والإمارات المجاورة.

وأكدت الهيئة أن تطوير البنية التحتية للنقل يمثل أولوية استراتيجية ضمن خطط دبي المستقبلية، من خلال التوسع في المشروعات المرورية، وتبني الحلول الذكية وتطوير خدمات النقل الجماعي، بما يضمن توفير شبكة تنقل أكثر كفاءة واستدامة قادرة على استيعاب النمو المستقبلي في أعداد السكان والمركبات.