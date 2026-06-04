سفير الدولة لدى المملكة المتحدة يزور المرضى في مستشفى جريت أورموند ستريت

قام سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة منصور عبدالله أبوالهول، بزيارة الأطفال المرضى الذين يتلقون العلاج في مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخلال الزيارة، التي تزامنت مع أول أيام العيد، التقى السفير أيضاً عدداً من الأطفال الإماراتيين وعائلاتهم، مقدماً التهاني بهذه المناسبة ومشاركاً إياهم أجواء العيد. كما تم توزيع الهدايا على الأطفال، في لفتة أدخلت الفرح والسرور على المرضى الصغار وأسرهم.

وقال منصور أبوالهول بهذه المناسبة: "يمثل عيد الأضحى المبارك مناسبة تجسد قيم الرحمة والتضامن والعطاء. ويسعدنا أن نقضي هذا الوقت مع الأطفال الصغار الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة، وأن نشاركهم وعائلاتهم هذه المناسبة الخاصة. ونتمنى لهم الشفاء العاجل ودوام القوة والعافية".

وترتبط دولة الإمارات بشراكة وثيقة مع مستشفى جريت أورموند ستريت منذ عام 2014، عندما تبرعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"،رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني لإنشاء مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن.

ويواصل المركز، الذي أُسس بالشراكة مع مستشفى جريت أورموند ستريت، وجامعة كوليدج لندن، ومؤسسة جريت أورموند ستريت الخيرية، أداء دور ريادي في دعم الأبحاث وتطوير علاجات الأمراض النادرة لدى الأطفال.