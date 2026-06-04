"طرق دبي" تؤكد جاهزية الاستراحات المكيّفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات لفصل الصيف

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جاهزية الاستراحات المكيّفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات خلال فصل الصيف، وذلك في إطار جهودها لرفع مستوى السلامة المرورية وتقليل أخطار الحوادث على الطرق وتعزيز جودة الحياة وسُبل الراحة لسائقي الدراجات وتشجيعهم على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.

وشملت التجهيزات وأعمال الصيانة جميع الاستراحات المكيّفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، والبالغ عددها نحو 40 استراحة موّزعة على عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، ومنها: شارع حصة، منطقة الخوانيج، منطقة البرشاء، منطقة السطوة، منطقة عود ميثاء، منطقة الكرامة، منطقة أرجان، حيث تم تحديد مواقع تنفيذ هذه الاستراحات بناء على البيانات التشغيلية، من خلال دراسة المناطق الأكثر كثافة في الطلبات، وذلك بالتنسيق مع شركات التوصيل، وفي إطار حرص الهيئة على توفير البيئة المناسبة لتسهيل عمل هؤلاء السائقين ، لا سيما مع النمو الكبير، الذي شهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة، لتلبية احتياجات الجمهور من خدمات التوصيل.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات أحمد محبوب، أن الهيئة تولي محور السلامة المرورية أهمية قصوى، لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت منظومة عمل متكاملة لقطاع توصيل الطلبات لضمان حوكمة القطاع في الإمارة والمساهمة في تعزيز مستوى الخدمات.

وأوضح محبوب أنه رُوعي في التصميم الخارجي للاستراحات، الحد من تأثير أشعة الشمس داخل الاستراحة، وتوفير العزل المناسب دون حجب الرؤية، وتشمل الاستراحات مساحة مكيّفة ومزودة بأجهزة موزع مياه، ومنطقة لشحن الهواتف المحمولة، وتتّسع كل استراحة لحوالي 10 أشخاص حسب المنطقة، وتوفير عدد كافٍ من المواقف المخصصة للدراجات النارية للتوصيل بجانب الاستراحة، وغيرها من الميزات، التي تساهم في تلبية احتياجاتهم اليومية.