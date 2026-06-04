الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة التطرف والإرهاب

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجموعة عمل مكافحة الإرهاب التابعة لمجموعة بريكس، الذي عُقد في نيودلهي يومي 21 و22 مايو الجاري، تزامناً مع الذكرى العاشرة لتأسيس مجموعة عمل "بريكس" لمكافحة الإرهاب. وترأس وفد الدولة مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب مقصود كروز.

وخلال الاجتماع، جددت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة التطرف والإرهاب، والتصدي للتهديدات الناشئة التي تفرضها التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة.

وفي كلمته، أعرب مقصود كروز عن تقدير دولة الإمارات لجمهورية الهند على رئاستها لمجموعة بريكس لعام 2026 واستضافتها الاجتماع، مؤكداً أهمية الحوار الدولي والعمل المنسق لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة.

وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية باتت تستغل بشكل متزايد الفضاء السيبراني والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتجنيد الأفراد وتمويل عملياتها ونشر الأيديولوجيات المتطرفة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الدولي للتصدي لهذه التهديدات.

وفي هذا السياق، أوضح مقصود أن الجهود الفاعلة لمكافحة التطرف والإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً ومتعدد الأبعاد يعالج التهديدات المباشرة، إلى جانب الظروف والعوامل المؤدية إلى التطرف.

وأضاف أن نهج دولة الإمارات يرتكز على مبادرات وقائية طويلة الأمد، إلى جانب إجراءات عملية تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للتطرف والكراهية والتعصب والإرهاب، لافتاً إلى أن الدولة تحتضن عدداً من المؤسسات والمبادرات المعترف بها دولياً، والتي تتبنى منظوراً شاملاً للوقاية، وتعزز التعاون الدولي.

وفي إطار الرئاسة المشتركة لدولة الإمارات مع الصين لمجموعة العمل الفرعية التابعة لــ "بريكس" والمعنية بمنع إساءة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، قدم وفد الدولة ورقة مفاهيم تسلط الضوء على سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة استغلال الإرهابيين للمنصات الرقمية والتقنيات الناشئة.

كما قدم الوفد دراسة حالة حول جهود الدولة، وفق أفضل الممارسات الدولية، في مكافحة تمويل الإرهاب من خلال أطر مؤسسية وتشريعية متينة، مع التأكيد مجدداً على الرفض القاطع لدولة الإمارات للتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

وشدد مقصود كروز على ضرورة اعتماد نهج دولي شامل ومتوازن ومنسق يدمج بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، داعياً إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوسيع التعاون في مجال الأمن السيبراني، وزيادة التنسيق بشأن الأصول الافتراضية والأنظمة المالية اللامركزية، لمنع إساءة استخدام التقنيات المتقدمة من قبل العناصر الإرهابية.

وعلى هامش الاجتماع، عقد وفد دولة الإمارات اجتماعات ثنائية مع وفود كل من الهند وروسيا والصين لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.

وجددت دولة الإمارات تأكيد التزامها بالعمل الوثيق مع الدول الأعضاء في "بريكس" والدول الشريكة لدعم الجهود المشتركة الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي وتعزيز السلم والأمن العالميين.