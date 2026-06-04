شرطة دبي تحذر من التعامل مع بائعين غير مرخصين وتضبط 300 أسطوانة غاز مخالفة

حذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من التعامل مع بائعي أسطوانات الغاز غير المرخصين، بعد ضبط 300 أسطوانة غير مطابقة لاشتراطات السلامة منذ بداية العام الجاري، مؤكدة أن بعض المخالفين يلجأون إلى تعبئة الأسطوانات بطرق بدائية قد تتسبب في حرائق أو انفجارات تهدد الأرواح والممتلكات.

وأكدت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضمن حملتها التوعوية "سلامتك وسلامة عائلتك أولاً"، ضرورة شراء أسطوانات الغاز من الشركات والجهات المعتمدة فقط، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع وتجنب مخاطر الأسطوانات المعبأة بطرق غير قانونية.

وأوضحت أن حملاتها الميدانية، التي تنفذ بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أسفرت كذلك عن ضبط 575 أسطوانة مخالفة خلال العام الماضي، و1361 أسطوانة خلال عام 2024، ما يعكس استمرار محاولات بعض المخالفين طرح أسطوانات غير مطابقة للمواصفات في الأسواق.

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين أو التعبئة غير الآمنة يزيدان من احتمالية وقوع حوادث خطرة داخل المنازل، لافتة إلى أن استخدام أسطوانات مجهولة المصدر قد يشكل تهديداً مباشراً لسلامة الأسر.

وأكدت شرطة دبي استمرارها في ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة عبر خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي أو من خلال الاتصال على الرقم 901.

كما حثت الجمهور على التأكد من سلامة الأسطوانات وخلوها من أي تلف أو تسرب قبل استخدامها، وإجراء الصيانة الدورية للتوصيلات والأجهزة المنزلية، مؤكدة أن الالتزام بإرشادات السلامة والتعامل مع الموردين المعتمدين يمثلان خط الدفاع الأول للوقاية من الحوادث.