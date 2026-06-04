شرطة دبي: القيادة عكس حركة السير تؤدي إلى زيادة الحوادث المميتة

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر القيادة عكس حركة السير، ما يؤدي إلى زيادة وقوع حوادث تصادم مميتة، بسبب المواجهة المباشرة بين المركبات، وتعريض حياة السائقين والمشاة للخطر، والتسبب في تعطيل حركة المرور، وحدوث خسائر مادية وبشرية فادحة، مُشيرةً إلى أن قيمة مخالفة المركبة عكس حركة السير تبلغ 600 درهم وأربع نقاط مرورية سوداء وحجز المركبة لمدة سبعة أيام، إلى جانب تطبيق المادة (98) من قانون السير والمرور، وهي عرقلة حركة السير البالغة قيمتها 500 درهم، وقال مدير الإدارة العامة للمرور، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن قيادة المركبة أو الدراجة عكس حركة السير تمثل تهديداً مباشراً لحياة السائقين، وتعد من أبرز أسباب الحوادث المميتة، داعياً جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات الصحيحة واحترام قواعد المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، جاء ذلك عقب حادث اصطدام بين مركبة ودراجة نارية على شارع داخلي بمنطقة مجان، بسبب قيادة سائق الدراجة النارية عكس اتجاه حركة السير، ما أدى إلى وقوع تصادم مباشر مع المركبة، وقد أسفر الحادث عن تعرضه لإصابات بليغة نُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى بلاغاً عن الحادث، وعلى الفور تحركت دوريات المرور وفرق الإسعاف إلى الموقع، واتخذت الإجراءات اللازمة.