الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت الكويت

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، بما في ذلك مطار الكويت الدولي بالصواريخ والطائرات المسيّرة، أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في مبنى الركاب، وإصابة عدد من الأشخاص

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وخرقاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمنه واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية والمدنية.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.