مكتوم بن محمد: تعلّمت من مدرسة محمد بن راشد أن "الآن" بداية بناء المستقبل

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "تعلّمت من مدرسة محمد بن راشد أن "الآن" هي فلسفة عميقة، مبنية على قرارات لا تتأخر، ورؤى لا تُنتظر، ومستقبل يُبنى قبل أن يصل".

وتابع سموه قائلا: "الآن هي اللحظة التي يملكها الجميع، ولكن كيف تتصرف بها، كيف تستعد؟ وكيف تبدأ بما تملكه الآن؟ وليس عند اكتمال الظروف".

وأضاف سموه: "تعلّمت أن "الآن" هي نقطة التحوّل بين من يحلم بالمستقبل، ومن يبدأ ببنائه. وهذا ما صنعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث لم ينتظر الزمن ليمنحه الفرصة، وجعل من كل لحظة بدايةً لإنجاز عظيم".