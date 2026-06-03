قرقاش يدعو إلى موقف خليجي صلب وموحد: أمننا واحد ومصيرنا مشترك

دعا المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إلى موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "في ظل العدوان الإيراني المتكرر على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، لا بد من موقف خليجي صلب وموحد ومتماسك".

وأوضح : "فلا يجوز أن تُترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن دول الخليج العربي مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد".

وأكد قرقاش: "هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدفنا جميعا".