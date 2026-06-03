1.08 مليون زائر لحدائق ومرافق دبي الترفيهية خلال عطلة عيد الأضحى

استقبلت الحدائق والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي مليوناً و82 ألف زائر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، في مؤشر يعكس الإقبال المتزايد على الوجهات الترفيهية والحدائق العامة في الإمارة، وما توفره من مرافق وخدمات وأنشطة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وأكدت بلدية دبي، عبر منصاتها الرقمية، أن الحدائق والمرافق الترفيهية شهدت حركة نشطة طوال أيام العطلة، مستفيدة من البرامج والفعاليات الترفيهية المتنوعة التي أعدتها البلدية بهذه المناسبة، إلى جانب ما تتميز به هذه الوجهات من مساحات خضراء ومرافق رياضية وترفيهية ومناطق مخصصة للعائلات والأطفال.

ونظمت البلدية خلال عطلة عيد الأضحى مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية في عدد من الحدائق الكبرى والمرافق الترفيهية، شملت عروضاً فنية وتراثية، وورشاً تفاعلية للأطفال، ومسابقات وجوائز، إلى جانب فعاليات مجتمعية وعائلية هدفت إلى تعزيز أجواء الاحتفال بالعيد وإثراء تجربة الزوار.

وشملت الوجهات التي استقطبت الزوار الحدائق العامة الكبرى في الإمارة، إضافة إلى المرافق الترفيهية والشواطئ والوجهات المفتوحة التي وفرت برامج متنوعة تناسب مختلف الأعمار، وسط استعدادات تشغيلية وخدمية متكاملة لضمان راحة الزوار وسلامتهم.

ويعكس هذا الرقم مكانة حدائق ومرافق دبي الترفيهية كإحدى أبرز الوجهات المجتمعية والترفيهية لسكان الإمارة وزوارها، ودورها في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة ترفيهية مستدامة تدعم مستهدفات دبي في أن تكون المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة.