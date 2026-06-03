حمدان بن محمد: تعزيز مرونة اقتصاد دبي أولوية لضمان استدامة النمو

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن تعزيز مرونة اقتصاد دبي يمثل أولوية استراتيجية لضمان استدامة النمو، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والشراكات الفاعلة.

وقال سموّه: «نواصل العمل على تطوير منظومة اقتصادية مرنة وقادرة على استيعاب التحولات العالمية، من خلال تبني سياسات مبتكرة، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يدعم تنافسية دبي، ويرسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار».

وأضاف سموّه: «حريصون على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير بيئة أعمال جاذبة، تتيح فرصاً نوعية للنمو والتوسع، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية، ويعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل».

جاء ذلك خلال زيارة سموه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث اطّلع سموه على خطط الدائرة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارة.

ووجّه سموه، خلال تفقده سير العمل في الدائرة، إلى مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصاد في دبي، ودفع عجلة نموه، مؤكداً أهمية التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للتجارة والسياحة والاستثمار.

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المدير العام للدائرة، هلال سعيد المري، وعدد من كبار المسؤولين، حيث استعرض هلال سعيد المري أبرز المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية، التي تقودها الدائرة لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته، إلى جانب جهودها في التعامل مع المستجدات الأخيرة، بما في ذلك الأمن الغذائي وقطاع الضيافة.

وجدد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ثقته بقدرة دبي على تحقيق نمو مستدام في القطاعات الرئيسة، مشيداً بالتزام الدائرة تنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة كإحدى أفضل مدن العالم في الأعمال والاستثمار والابتكار، وذلك استناداً إلى التوصيات التي صدرت عن الاجتماع الأخير، الذي استضافه «مجلس دبي»، وشارك فيه نحو 300 من كبار المسؤولين وقادة مجتمع الأعمال في الإمارة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «تفقدتُ سير العمل في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، واطلعتُ على خططها الرامية إلى تعزيز مرونة اقتصاد الإمارة، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وأكدنا أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، كركيزة أساسية لتوسيع آفاق الاستثمار، وترسيخ تنافسية دبي على الساحة العالمية».

وأضاف سموه: «مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي، واتخاذ الخطوات العملية لتوفير مختلف أشكال الدعم والتسهيلات، وتبني الحلول المبتكرة التي تعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل، وتضمن قدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات، ونحن نثق بقدرة فرق دبي وشركائها من حول العالم على تحويل التحديات إلى فرص جديدة تدفع مسيرتنا التنموية لآفاق جديدة».

من جانبه، أكد هلال سعيد المري أنه، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تواصل الإمارة إظهار مرونة اقتصادية عالية، مدعومة باستجابة منسقة تتسم بالسرعة والوضوح والثقة، مشيراً إلى أن النهج الاستراتيجي للدائرة، وتعاونها مع مختلف الشركاء والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، يمكّنها من التعامل بكفاءة مع التحديات العابرة وقصيرة المدى، مع التركيز على تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة دبي على الخريطة العالمية كوجهة رائدة للأعمال والترفيه.

حمدان بن محمد:

• مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي، وتبني حلول مبتكرة تعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل.

• التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة أساسية لتوسيع آفاق الاستثمار وترسيخ التنافسية.