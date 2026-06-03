تعاون بين «إقامة دبي» وهيئة الصحة في دبي لتسهيل إجراءات التأشيرات العلاجية

وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي (إقامة دبي) وهيئة الصحة بدبي مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى تطوير رحلة صحية متكاملة للقادمين إلى الإمارة بغرض العلاج والاستشفاء، من خلال تعزيز التكامل بين خدمات الإقامة والتأشيرات والخدمات الصحية، بما يدعم مكانة دبي وجهةً عالمية رائدة في السياحة الصحية وجودة الحياة.

وقّع المذكرة مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، والمدير العام لهيئة الصحة بدبي، الدكتور علوي الشيخ علي، وذلك بمقر الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي.

وتأتي المذكرة في إطار توجهات حكومة دبي نحو تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتطوير خدمات مترابطة واستباقية تتمحور حول الإنسان، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33، ورؤية «نحن الإمارات 2031».

وتركّز مجالات التعاون على تسهيل إجراءات التأشيرات العلاجية، وتطوير تجربة أكثر سلاسة تبدأ قبل وصول المرضى إلى دبي وتمتد خلال مراحل العلاج والمتابعة، إضافةً إلى دعم مبادرات السياحة الصحية والترويج الدولي لمنظومة «تجربة دبي الصحية».

كما تشمل المذكرة تعزيز الربط الإلكتروني بين أنظمة الجانبين، ودعم التكامل مع منظومة الضمان الصحي، وتطوير آليات مشتركة تتيح لأعضاء «تجربة دبي الصحية» تقديم طلبات التأشيرات العلاجية للمرضى القادمين من خارج الدولة بكفاءة وسهولة.

ويمهّد هذا التعاون لإطلاق مبادرات مستقبلية نوعية، أبرزها تطوير التأشيرة العلاجية الذكية وتعزيز الخدمات الاستباقية للمرضى، بما يسهم في الارتقاء بجودة التجربة وترسيخ تنافسية دبي في قطاع السياحة الصحية.

وأكد الفريق محمد أحمد المري أن مذكرة التفاهم تمثل نموذجاً للتكامل الحكومي الذي تتبناه دبي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تقوم على بناء منظومات مترابطة ترتقي بتجربة المتعامل وتضع الإنسان في قلب الخدمة.

وقال: «تنطلق هذه الشراكة من رؤية دبي القائمة على التكامل والابتكار وصناعة تجارب استثنائية، حيث نعمل على تطوير منظومة أكثر مرونة وسلاسة تربط بين خدمات الإقامة والخدمات الصحية، وتسهم في تعزيز تنافسية دبي عالمياً في قطاع السياحة العلاجية».