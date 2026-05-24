طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 07:20 والمد الثاني 21:47 والجزرالأول عند الساعة 14:14 والجزر الثاني عند الساعة 03:46.

وبحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 17:28 والمد الثاني 06:43 والجزر الأول عند الساعة 10:55 والجزر الثاني عند الساعة 00:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 25 90 30

دبي 41 25 90 30

الشارقة 41 25 85 25

عجمان 42 24 85 25

أم القيوين 42 24 80 25

رأس الخيمة 43 24 75 25

الفجيرة 36 29 85 35

العـين 44 23 70 15

ليوا 45 23 80 20

الرويس 39 24 90 30

السلع 38 25 90 30

دلـمـا 35 27 90 45

طنب الكبرى / الصغرى 34 26 85 40

أبو موسى 34 26 85 40