خلال اتصال هاتفي مشترك.. رئيس الدولة وعدد من قادة الدول يبحثون التطورات الإقليمية

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في اتصال هاتفي مشترك بين عدد من قادة الدول لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقد شارك في الاتصال كل من دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر والمشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني.