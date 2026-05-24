بلدية الحمرية تتابع جاهزية المرافق لاستقبال عيد الأضحى

أجرى مدير بلدية الحمرية مبارك راشد الشامسي، جولة تفقدية شملت مقصب الحمرية وعدداً من المرافق والمواقع الحيوية بمدينة الحمرية، للاطلاع على مستوى الجاهزية والاستعدادات التشغيلية والفنية الخاصة بفترة العيد.

وشملت الجولة متابعة جاهزية المقصب، من حيث أعمال النظافة والتعقيم والتنظيم، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيئية، إلى جانب مراجعة آليات العمل والخطط المعتمدة لتسهيل تقديم الخدمات للجمهور وفق أعلى المعايير المعمول بها.

كما اطّلع الشامسي على أعمال التزيين والتجميل التي تنفذها البلدية في مختلف مناطق الحمرية، التي تشمل المرافق العامة والشوارع والميادين والدوارات، من خلال تصاميم وأشكال هندسية وإضاءات جمالية مستوحاة من روحانية عيد الأضحى المبارك، بما يعزز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وينشر أجواء الفرح والبهجة بين أفراد المجتمع.

وتضمنت الجولة متابعة الاستعدادات الفنية واللوجستية المرتبطة بخطط الطوارئ واستمرارية الخدمات، والتأكد من جاهزية فرق العمل والمعدات والكوادر المختصة للتعامل مع مختلف المتطلبات خلال فترة العيد، بما يحقق سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء.