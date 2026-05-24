رياح «البوارح» الصيفية تستمر حتى نهاية يوليو

أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، بأن رياح «البوارح» الصيفية - وهي الرياح الشمالية والشمالية الغربية التي بدأت تهب على منطقة الخليج العربي من منتصف مايو الجاري - مستمرة حتى نهاية يوليو المقبل، لتليها بعد ذلك رياح «السموم» الشديدة الحرارة والجفاف.

وقال الجروان لـ«الإمارات اليوم» إن رياح البوارح الصيفية تقابلها شتاءً رياح «الشمال»، التي ينشط هبوبها من بداية ديسمبر حتى نهاية فبراير.

وذكر أنها تظهر بشكل أقوى في العراق والكويت وشمال شرق السعودية، كما تهب في دولة الإمارات، مسببة اضطراباً في حركة البحر، وإثارة للغبار، وتحريكاً للرمال في المناطق المفتوحة مثل المدام، والذيد، والعين.

وأوضح الجروان أن فترات البوارح تنقسم عند العرب إلى ثلاث، بناءً على الطوالع من النجوم، وهي «بارح البطين» خلال شهر مايو مع طلوع نجم البطين، ثم «بارح الثريا» أو بارح النجم في شهر يونيو مع طلوع نجوم الثريا، و«بارح الجوزاء» في شهر يوليو مع طلوع نجوم الجوزاء، ومع طلوع المرزم في 29 يوليو، تبدأ البوارح تضعف.

وأشار إلى أن رياح البوارح تحمل إرثاً طريفاً في الموروث الشعبي العربي، إذ كانت المفضلة لقطاع الطرق واللصوص في الصحراء قديماً، كونها تحرك الرمال وتخفي آثار أقدامهم وأثر الإبل والماشية المسروقة، مما يمنع اقتفاء أثرهم.