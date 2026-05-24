بلدية عجمان تدعو إلى التزام الذبح داخل المقاصب الرسمية

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها عبر القنوات الذكية خلال فترة العطلة، في إطار جهودها لتسهيل الإجراءات.

وأكدت تجهيز المقاصب في الإمارة بالكامل لاستقبال الأضاحي، مع توفير كوادر بيطرية متخصصة لإجراء الفحص قبل وبعد الذبح وفق أعلى المعايير الصحية، بما يضمن سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض.

ودعت أفراد المجتمع إلى التزام الذبح داخل المقاصب الرسمية، وعدم التعامل مع القصابين المتجولين، مؤكدة أن فرق الرقابة والتفتيش ستصادر الأضاحي المذبوحة خارج الأطر القانونية.

وأعلنت الدائرة إعفاء المواقف الخاضعة للرسوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من الثلاثاء حتى الجمعة 29 مايو، على أن يستأنف العمل بها السبت 30 مايو.

وزينت شوارع الإمارة وميادينها وحدائقها بما يقارب 1500 لوحة مضيئة وعبارات تهنئة، تعكس أجواء البهجة والفرح بالعيد.

وذكرت إدارة الزراعة والحدائق العامة أن الحدائق والمرافق العامة ستكون مفتوحة خلال عطلة العيد لاستقبال الزوار.