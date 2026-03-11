الدفاعات الجوية تدمّر 241 صاروخاً باليستياً و1385 مسيّرة إيرانية

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، تسعة صواريخ باليستية، تم تدمير ثمانية منها، فيما سقط صاروخ باليستي واحد في البحر، في حين تم رصد 35 طائرة مسيّرة، تم اعتراض 26 منها، بينما سقطت تسع طائرات مسيّرة داخل أراضي الدولة.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 262 صاروخاً باليستياً، تم تدمير 241 منها، فيما سقط 19 في مياه البحر، في حين سقط صاروخان على أراضي الدولة.

وتم أيضاً رصد 1475 طائرة مسيّرة إيرانية، تم اعتراض 1385 منها، فيما وقعت 90 طائرة مسيرة داخل أراضي الدولة في حين تم رصد وتدمير ثمانية صواريخ جوالة.

وخلّفت هذه الاعتداءات ست حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و122 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعُمانية، والأردنية، والفلسطينية.

وأكّدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.