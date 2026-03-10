الإمارات تُدين محاولة الاستهداف الغادر لتركيا بصاروخ باليستي إيراني

أدانت دولة الإمارات، بشدة، محاولة الاستهداف الغادر للجمهورية التركية الصديقة بصاروخ باليستي إيراني، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث نجحت الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في اعتراضه وتدميره بعد دخوله الأجواء التركية، معتبرةً أن هذه الأعمال العدائية تُمثّل تصعيداً خطراً، وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن استمرار استهداف الدول الشقيقة والصديقة أمر مُدان بكل المقاييس القانونية والسياسية، ويُشكّل تصعيداً مرفوضاً، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.