أفضل الأنشطة المجانية في دبي

تعد إمارة دبي غنية بالمناطق السياحية المتنوعة والساحرة، التي تجذب العيون وتأسر القلوب، وعلى الرغم من الفخامة العالية في الإمارة، إلا أن هناك مناطق سياحية يمكن زيارتها بتكلفة منخفضة أو مجانية، تكون ممتعة للسائح والمقيم وأفراد عائلتهما، دون الحاجة لإنفاق أموال على تذاكر الدخول.

وهناك العديد من المعالم المجانية في دبي التي تترك ذكرى لا تنسى لدى زائرها، وهي مناسبة للأشخاص الذين يتنقلون بميزانية منخفضة، من المناظر الخلابة إلى التجارب الثقافية والعجائب الطبيعية، والأنشطة النهارية والليلية، لا يمكن أن تشعر بالملل في هذه الإمارة الساحرة.

دبي فستيفال سيتي

تُعدّ منطقة "دبي فستيفال سيتي" من أرقى وجهات التسوّق في دبي، وتبعد 5 دقائق فقط عن مطار دبي الدولي. كما تضم العديد من المطاعم والمراكز الترفيهية الرائعة.

ويستمتع الزوار في كل مساء بعرض "تخيّل" للماء، والضوء والليزر يومياً في "فستيفال باي".

نافورة دبي الراقصة

توجّه إلى ممشى دبي مول على الواجهة البحرية لمشاهدة نافورة دبي الراقصة التي تقع بجوار أطول مبنى في العالم حيث يتمّ استخدام أحدث التقنيات لتقديم عروض مجانية مذهلة. شاهد المياه وهي ترتفع إلى 140 متراً في الجو وتتراقص على أنغام الموسيقى العربية التقليدية وأغاني البوب الهندية والأغاني العالمية لأشهر النجوم.

"ذا فيونغ بوينت"

استمتع بأروع الإطلالات والتقط أجمل الصور من نقطة المشاهدة "ذا فيونغ بوينت" في ميناء "دبي هاربور". يتألف هذا المَعلم الجديد والمُبتكر من ممرّ أفقي يمتد على مسافة 26 متراً فوق المياه بارتفاع 11.65 متراً، ويوفر إطلالات مفتوحة على خور دبي ووسط مدينة دبي، كما أنّ زيارته مجانية تماماً.

حي الفهيدي

من المعتاد أن يبدأ الإنسان يومه بشرب القهوة، ولا يوجد أي نشاط صباحي مجاني في دبي أفضل من زيارة متحف القهوة في حي الفهيدي التاريخي، وتجربة القهوة هناك، والتعرّف على أصولها التي تعود إلى أسطورة راعي الغنم "كالدي" مكتشف حبوب البُن، وكيفية وصولها إلى المنطقة من الأراضي الأثيوبية، وأهمية القهوة في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى التقاليد العربية، ويضمّ مطاحن البُن الأثرية التي استُخدمت في الحرب العالمية الأولى، والبيانات التاريخية حول القهوة وأواني التخمير القديمة.

يعمل المتحف من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساء طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

بعد زيارة متحف القهوة، ينصح القيام بجولة في حي الفهيدي التاريخي فكل مسار وممر في هذا الحي يروي قصة الحياة التقليدية التي كانت سائدة في الإمارة منذ منتصف القرن التاسع عشر، والاستمتاع بمشاهدة أبراج الرياح التقليدية في الحي المبنية من الحجر المرجاني، وخشب الساج، والجص، وخشب الصندل وجذوع النخيل وهي لا تمثّل سوى جزءاً بسيطاً من تاريخه.

وبعد انتهاء الجولة في الحي، يمكن زيارة سوق الأقمشة، وسوق العطور، وسوق التوابل، القريبة من الحي.

محمية راس الخور

تقع محمية راس الخور للحياة الفطرية على بُعد مسافة قصيرة من المدينة وتضمّ أعداداً كبيرة من الطيور، وتشكّل منطقة تكاثر للكثير من القشريات والثدييات والأسماك وطيور النحام وغيرها من الحيوانات التي يتوافد الزوّار لرؤيتها.

تتولى بلدية دبي الإشراف على المحمية التي تضمّ ثلاثة مناطق يمكن للزوّار مراقبة الطيور مجاناً، من منصّات المراقبة الموجودة في المحمية التي تفتح أبوابها من الساعة 7:30 صباحاً حتى 5:30 مساءً في الشتاء، ومن 6 صباحاً حتى 6 مساءً بين شهرَي أبريل وسبتمبر. تظهر طيور النحام عادةً بين الساعة 10 صباحاً و4 عصراً، وتكفي ساعة واحدة للتعرّف على تنوّع النباتات والحيوانات في المحمية.

بحيرة السلاحف

نجح مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف في إعادة تأهيل أكثر من 2100 سلحفاة مريضة وجريحة وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية في مياه الخليج العربي منذ إطلاقه في العام 2004، مع تثبيت معدّات تتبُّع بالأقمار الصناعية على بعض هذه السلاحف للتعرّف أكثر على هذه الكائنات المهدّدة بالانقراض.

يمكن زيارة البحيرة ومشاهدة السلاحف، مجاناً في فندق جميرا النسيم.

شواطئ دبي

تتميّز شواطئ دبي المفتوحة بجمالها الطبيعي، والدخول المجاني لها، مع توفير مرافق متنوعة وخدمية لجميع الأفراد.

ومن أبرز الشواطئ المجانية في الإمارة شاطئ جميرا المفتوح، وشاطئ جي بي آر، وشاطئ الصفوح، وسنسيت بيتش.

توفر هذه الشواطئ الفرصة للسباحة والاستمتاع بالمرافق الخاصة بها، علماً أن استخدام بعض الخدمات الإضافية، يحمل تكلفة إضافية.

بحيرة الحب

تتألف هذه الوجهة من بحيرتين على شكل قلبين متداخلين مع كلمة "Love" باللغة الإنجليزية. يستطيع الزوار التنزّه أو إقامة حفلات الشواء في مناطق محدّدة ومشاهدة أنواع مختلفة من الحيوانات البرية والطيور.

تضم هذه الوجهة الرائعة أكثر من 100 نوع من الحيوانات والأزهار والنباتات، وقد اكتسبت شعبيةً كبيرة واعتُبرت من أكثر الأماكن جمالاً في المدينة.

بحيرة القدرة

تبعد عن مدينة دبي حوالي 30 دقيقة بالسيارة، وتوفر مشهداً بديعاً لغروب الشمس في صحراء دبي مع إطلالة رائعة على الواجهة البحرية.

تحتوي البحيرة على ثعالب الصحراء والمها، و170 نوعاً من الطيور التي تعيش في محيط البحيرات مثل البجع، والإوز، والبط، وطيور النحام، والصقر محدّب المنقار والحبارى الآسيوية.

الحدائق العامة

تضم دبي العديد من المتنزهات الجميلة حيث يمكنك الاستمتاع بيوم ممتع بالخارج.

توفر الحدائق في الإمارة مثل: حديقة الصفا، حديقة زعبيل، مناظر طبيعية خلابة وملاعب ومناطق للتنزه، وتنظم أنشطة ممتعة في أوقات محددة من العام، يمكنك الاطلاع على هذه الأنشطة من خلال جدول الفعاليات في دبي.

اكتشف الفنون

تُعتبر منطقة "السركال أفنيو" أحد أشهر المراكز الفنية في المدينة وتضمّ 20 معرضاً فنياً داخل مستودعات مبتكرة يمكنك زيارتها مجاناً مثل معرض "لا غاليري ناشيونال" وغاليري "إيزابيل فان دين آيند" التي تعرض أعمالاً فنية معاصرة مستوحاة من الشرق الأوسط. وتغطّي هذه المنطقة حالياً مساحة 500 ألف قدم مربع وتضم العديد من المساحات الفنية والمطاعم والمتاجر كما تستضيف أروع الفعاليات.

وللتنقل بين هذه المناطق السياحية المختلفة يمكنك استخدام وسائل النقل العام في دبي، والاطلاع على دليلها من هنا.