دليل النقل العام في دبي 2025.. أرخص وأسهل طرق التنقّل داخل الإمارة

تُعد دبي واحدة من أكثر المدن تقدماً في مجال المواصلات الذكية، إذ وفّرت شبكة نقل عام متكاملة تربط كل مناطقها بطريقة دقيقة ومنظمة. سواء كنت زائراً أو مقيماً، يمكنك التنقّل داخل الإمارة بسهولة، وبأسعار معقولة، وبخدمات عالمية الجودة تُدار من قبل هيئة الطرق والمواصلات (RTA).

نظرة عامة على نظام المواصلات في دبي

تنوع وسائل النقل في الإمارة

تضم دبي مجموعة واسعة من وسائل النقل تشمل المترو، الحافلات، الترام، العبرة، التاكسي المائي، وقطار ذا بالم مونوريل. هذه المنظومة تعمل بانسجام لتسهيل الحركة داخل الإمارة وخارجها، وتوفّر خيارات تناسب جميع الفئات.

دور هيئة الطرق والمواصلات (RTA)

تتولّى هيئة الطرق والمواصلات إدارة وتنظيم مختلف وسائل النقل، وتُشرف على جودة الخدمة، ومواقيت التشغيل، والسلامة العامة.

كما توفر عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق "سهيل" معلومات محدثة عن الجداول الزمنية، والتعرفة، وخطط المسارات.

أهمية بطاقة نول

بطاقة نول هي المفتاح الذكي للتنقل في دبي، إذ تُستخدم لدفع أجرة جميع وسائل النقل، بما في ذلك المترو والحافلات والعبرات وسيارات الأجرة التابعة للهيئة.

مترو دبي: العمود الفقري للنقل العام

يُعد مترو دبي أحد أكثر أنظمة النقل تطوراً في العالم، وهو أطول مترو ذاتي القيادة يمتد لأكثر من 75 كم.

يتميز المترو بربطه لأبرز المناطق والمعالم السياحية مثل برج خليفة، مول الإمارات، مطار دبي الدولي، وإكسبو 2020.

الخط الأحمر

يمتد الخط الأحمر على طول شارع الشيخ زايد، وينطلق من محطة سنتربوينت في الراشدية، مروراً بمحطات رئيسية مثل مول الإمارات، أبراج الإمارات، جبل علي، وصولاً إلى محطة إكسبو 2020.

يُعتبر هذا الخط الأكثر استخداماً من قبل المقيمين والسياح.

الخط الأخضر

يبدأ الخط الأخضر من محطة اتصالات في القصيص ويتجه جنوباً حتى محطة الخور في الجداف بطول 22.5 كم.

يضم 20 محطة، منها 8 تحت الأرض، مع إمكانية التبديل إلى الخط الأحمر في محطتي الاتحاد وبرجمان.

أنواع المقصورات

ينقسم المترو إلى ثلاث مقصورات:

الذهبية: فخمة بمقاعد جلدية ومساحة إضافية.

الفضية: الدرجة الاقتصادية المريحة.

للنساء والأطفال فقط: لضمان الخصوصية والأمان.

التعرفة

تبدأ الأسعار من 3 دراهم للرحلات القصيرة داخل منطقة واحدة، وتصل إلى 17 درهماً للرحلات التي تشمل أكثر من 3 مناطق.

ويحصل الطلاب وكبار السن والمواطنون على خصومات بنسبة 50%.

مواعيد العمل

يعمل المترو من الخامسة صباحاً حتى منتصف الليل طوال الأسبوع، مع تمديد حتى الواحدة فجراً يوم الجمعة.

قطار ذا بالم مونوريل الكهربائي

يمر قطار ذا بالم مونوريل بمحاذاة نخلة جميرا، مقدّماً رحلة بانورامية مذهلة على البحر.

يتوقف عند معالم مثل نخيل مول، ذا بوينت، وأتلانتس النخلة.

سعر الرحلة: من 10 إلى 30 درهماً ذهاباً وإياباً.

ساعات العمل: من 9 صباحاً إلى 9:45 مساءً.

حافلات النقل العام في دبي

تغطي شبكة الحافلات في دبي أكثر من 119 خطاً داخلياً و12 خطاً بين الإمارات.

جميع الحافلات مكيّفة وتوفر مقاعد خاصة للنساء وكبار السن وأصحاب الهمم.

يمكن دفع الأجرة باستخدام بطاقة نول فقط.

تتوفر معلومات الرحلات عبر تطبيق سهيل لتخطيط المسارات بدقة.

بطاقة نول: مفتاح التنقل الذكي

بطاقة نول تُتيح التنقل بسلاسة عبر جميع وسائل النقل العامة في دبي.

أنواع البطاقات:

نول الحمراء: مؤقتة للاستخدام القصير.

نول الزرقاء: مخصصة للمقيمين وتُربط بالحساب الشخصي.

نول الفضية والذهبية: للرحلات اليومية أو الفاخرة.

يمكن شراء البطاقة من محطات المترو، وأجهزة البيع الذكية، ومحال السوبرماركت الكبرى.

سيارات الأجرة وخدمات النقل الذكية

توفر دبي أنواعاً مختلفة من سيارات الأجرة، منها:

تاكسي السيدات

تاكسي أصحاب الهمم

ليموزين فاخرة

يمكن طلبها عبر الشارع أو من خلال تطبيقات أوبر، كريم، بولت، أو سهيل.

تبدأ الأجرة من 5 دراهم وتُحسب المسافة تلقائياً.

وسائل الدفع تشمل النقد، البطاقات البنكية، أو بطاقة نول.

العبرة وتاكسي دبي المائي

العبرة التراثية

من أجمل تجارب النقل في دبي، تُستخدم بين بر دبي وديرة مقابل درهم واحد فقط للراكب.

التاكسي المائي

ينقل الركاب بين أكثر من 40 محطة بحرية، وتبدأ الأسعار من 55 درهماً وحتى 205 دراهم حسب الوجهة، مثل قناة دبي ومارينا.

نصائح للتنقل الذكي والاقتصادي في دبي

استخدم تطبيق RTA للتخطيط المسبق للرحلات.

تجنّب أوقات الذروة صباحاً ومساءً.

اختر وسيلة النقل حسب المسافة والتكلفة.

اشحن بطاقة نول مسبقاً لتجنب الانتظار.

استفسارات شائعة حول النقل العام في دبي

1. ما هي أرخص وسيلة نقل في دبي؟

الحافلات العامة والعبرة التراثية تُعتبر الأرخص على الإطلاق.

2. هل يمكن استخدام بطاقة نول في جميع وسائل النقل؟

نعم، بطاقة نول تُستخدم في المترو، الحافلات، الترام، العبرة، وحتى سيارات الأجرة التابعة لـRTA.

3. هل مترو دبي يعمل على مدار الساعة؟

لا، لكنه يعمل من الخامسة صباحاً حتى منتصف الليل، مع تمديد يوم الجمعة.

4. هل هناك خصومات للطلاب وكبار السن؟

نعم، تصل الخصومات إلى 50% عند التسجيل في هيئة الطرق والمواصلات.

5. هل تتوفر وسائل نقل لأصحاب الهمم؟

بالتأكيد، جميع الوسائل مزودة بخدمات مخصصة لهم.

6. ما أفضل تطبيق لتخطيط الرحلات؟

تطبيق سهيل من هيئة الطرق والمواصلات هو الأدق والأفضل.

خلاصة المقال

تُقدّم دبي نموذجاً عالمياً في إدارة المواصلات العامة، إذ تجمع بين الكفاءة، الراحة، والدقة الزمنية. سواء استخدمت المترو أو التاكسي المائي أو الحافلات، ستجد تجربة سلسة واقتصادية تُسهّل حياتك اليومية.

🔗 للمزيد من المعلومات الرسمية:

هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)