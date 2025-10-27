150 من قادة 300 مدينة عالمية في قمة «مدينة إكسبو دبي» اليوم

شهدت ساحة الوصل في مدينة إكسبو دبي، مساء أمس، احتفالاً أُقيم عشية انطلاق قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ، ومنتدى رؤساء البلديات 2025، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وشهد الاحتفال حضور، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ريم الهاشمي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، إلى جانب عمدة مدينة بريسبان، أدريان شرينر، إضافة إلى عدد من قادة المدن ورؤساء البلديات من مختلف أنحاء العالم، حيث تضمن الحفل عروضاً باهرة على قبة ساحة الوصل، وأداء موسيقياً لأوركسترا الفردوس، إيذاناً بانطلاق أحد أكبر وأوسع التجمعات تنوّعاً لقادة المدن ورؤساء البلديات في العالم.

وبهذه المناسبة، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي: «تُجسّد دبي مدينة التطور المستمر والانفتاح على الأفكار الخلّاقة، والالتزام بتبادل المعرفة والخبرات، وهي حريصة على القيادة الفاعلة لجهود التعاون والشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في تصميم مدنٍ محورها الإنسان. وتُمثّل مدينة إكسبو دبي بيئة مثالية لاستضافة هذه القمة العالمية المؤثرة التي تجمع قادة المدن من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف الفرص، وبناء الشراكات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة التي تتطلع إليها المدن حول العالم».

وأضاف: «تسلّط قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025، التي تستضيفها دبي للمرة الأولى على مستوى المنطقة، الضوء على الفرص الواعدة والمتعددة التي تتمتع بها. ودبي، وانطلاقاً من دورها منصةً تجمع الجميع، تؤكد من خلال هذا الحدث، وما بعده، التزامها بتعزيز التعاون بين مدن العالم، لتطوير حلول عملية ومبتكرة، تضمن استدامة التنمية ومرونتها، وتُعزّز جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة».

وتنعقد القمة في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 150 رئيس بلدية والمئات من قادة المدن من أكثر من 300 مدينة حول العالم، لبحث مستقبل المدن، واستشراف رؤى مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة.