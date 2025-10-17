رئيس الدولة يتلقى دعوة لمشاركة الإمارات في «إكسبو الرياض 2030»

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة لمشاركة دولة الإمارات في معرض إكسبو الرياض 2030، والمقرر عقده خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 وحتى 31 مارس 2031، تحت شعار «حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل».

وتسلّم الرسالة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، أمس، خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الإمارات العربية المتحدة سلطان بن عبدالله بن عبدالرحمن اللويحان العنقري، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين، ويعود بالخير على شعبيهما.

