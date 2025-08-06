ضابط في شرطة رأس الخيمة يرفع علم الدولة وشعار القيادة على أعلى قمة في أوروبا

تمكن أحد منتسبي شرطة رأس الخيمة، الرائد إبراهيم سيف المزروعي، من الوصول إلى أعلى قمة جبلية في قارة أوروبا، رافعاً علم دولة الإمارات وشعار القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة فوق قمة جبل "إلبروس" في روسيا، الذي يبلغ ارتفاعه 5642 متراً فوق سطح البحر.

ويعد هذا الإنجاز سابقة على مستوى القيادة، إذ يعد المزروعي أول منتسب لشرطة رأس الخيمة يحقق تحدي صعود واحدة من القمم السبع الأعلى في العالم، ضمن مغامرته في "تحدي القمم السبع"، الذي يمثل حلماً يسعى إلى تحقيقه نخبة من متسلقي الجبال حول العالم.

واستغرقت رحلة المزروعي إلى القمة خمسة أيام، واجه خلالها ظروفاً مناخية قاسية، أبرزها شدة البرودة، ونقص الأوكسجين، والرياح العاتية، إلى جانب التضاريس الجبلية الوعرة، إلا أنه استطاع التغلب عليها بعزيمته وإصراره، والدعم المعنوي المقدم له من القيادة العامة.

وأعرب المزروعي عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً أن رفع علم الإمارات وشعار شرطة رأس الخيمة فوق القمة هو أقل تعبير عن ولائه وامتنانه لقيادة الشرطة، التي دعمته في هذه التجربة الفريدة. وقال"كان دافعي هو العزيمة والطموح، وسأواصل رحلتي في تحدي القمم السبع حول العالم".

من جانبه، أشاد القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، بإرادة الرائد المزروعي وتصميمه على تحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن ما قام به يمثل مصدر فخر للقيادة، ويعكس صورة مشرفة لمنتسبي الشرطة في المحافل العالمية.