مع نشاط الرياح المثيرة للغبار.. توقعات بسقوط أمطار حتى يوم السبت المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل، وسط نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة، فضلا عن تكون السحب الركامية.

وتفصيلاً، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس يومي الأربعاء والخميس، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً مع احتمال سقوط أمطار بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها تصل إلى 40 كم/س.

كما أن هناك فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة

وتوقع المركز أن يكون طقس السبت المقبل، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً - احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وطقس الأحد المقبل صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحرعمان