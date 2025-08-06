فيديو | سائق يقود مركبة بطريقة صادمة على شارع الاتحاد

استجابت شرطة دبي، خلال دقائق، لواقعة موثقة بفيديو «الإمارات اليوم» الذي رصد سيارة يقودها سائقها بطريقة صادمة على شارع الاتحاد، حيث كان ينحرف يميناً ويساراً مسبباً خطورة كبيرة على غيره من مستخدمي الطريق.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن السيارة حُجزت على الفور بعد تحديد هوية صاحبها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة.

وتفصيلاً، أفاد شاهد عيان بأن الواقعة حدثت نحو الساعة 1.45 صباح يوم الجمعة الماضي، حين لاحظ عدم التزام المركبة التي تتحرك أمامه بمسرب واحد على الطريق، وظن في البداية أن الأمر مصادفة، وأن السائق ربما يستخدم الهاتف وغفل للحظة.

وتابع أنه صدم لاحقاً حين أدرك أن سائق المركبة يتصرف بطريقة غير متزنة على الإطلاق، حيث انحرف يميناً حتى كادت سيارته تصدم مركبة أخرى تسير في طريقها الطبيعي، ثم انحرف يساراً بحدة إلى المسرب التالي فكاد يصطدم بالحاجز الذي يفصل بين الاتجاهين على شارع الاتحاد.

وأشار إلى أنه رصد تلك المركبة بعد نفق القيادة في الاتجاه المؤدي للشارقة، ثم بدأ توثيق الواقعة.

وأكد أن سائقي السيارات الآخرين حرصوا على الابتعاد عن تلك المركبة، بعد أن رصدوا سلوكيات سائقها، مشيراً إلى أنه سلك طريقاً آخر قبل أن يتبين ماذا فعل هذا السائق الذي واصل طريقه.

وبحسب فيديو الواقعة، فإن السائق المتورط ارتكب مخالفات عدة، من بينها قيادة مركبة بطريقة تعرض سلامته وحياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، والانحراف المفاجئ، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي.

بدورها تواصلت «الإمارات اليوم» مع شرطة دبي وأرسلت فيديو الواقعة، لتستجيب الإدارة العامة للمرور فوراً، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال السائق مثير الفوضى.

وأكد مدير الإدارة، العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي لا تتهاون مع مثل هذه السلوكيات، وتنوه دائماً بتعاون أفراد المجتمع من خلال رصد أي سلوكيات سلبية والإبلاغ عنها عبر خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال ببرنامج «كلنا شرطة» على الرقم 901.

وتطبق شرطة دبي المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن المركبات التي يتورط سائقوها في مخالفات خطرة، ويتم حجزها بموجب المرسوم، وتطبق غرامة قدرها 50 ألف درهم لفك الحجز.

وضبطت شرطة دبي أخيراً سائقين عدة تورطوا في مخالفات خطرة، من بينهم سائق متهور، تعمد إلصاق سيارته بمركبة أخرى كانت تسير أمامه على شارع الشيخ محمد بن زايد، ثم تجاوز بمحاذاتها وانحرف عليها بصورة خطرة، وتمادى في سلوكه إلى تجاوز المركبة والسير أمامها، وتعمد استخدام المكابح، الأمر الذي كاد يتسبب في وقوع حادث بليغ، لكن الدوريات المرورية رصدت وصورت تلك التجاوزات، وتعاملت معه وفق الإجراءات القانونية، واختارت الوقت المناسب لضبطه وإيقافه.

كما حجزت 23 مركبة تعمد سائقوها طمس أو تغيير لوحاتها، خلال العام الماضي، باستخدام مواد كيميائية أو طرق أخرى مثل ثني جزء من اللوحة أو إضافة ملصق يعيق التعرف على بياناتها، بهدف الاستعراض بها.

وضبطت شاباً ظهر في مقطع فيديو أثناء إزالة لوحة مركبته عمداً، ثم ارتكب مخالفات مرورية خطرة، من بينها قطع الإشارة الحمراء وتجاوز الحد الأقصى للسرعة، لدرجة القيادة بأكثر من 190 كم في الساعة، إضافة إلى ارتكاب أعمال فوضى واستعراض على الطريق العام.