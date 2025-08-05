إطلاق أول حل ذكي بالكامل لمواقف السيارات بالذكاء الاصطناعي في المنطقة عبر مجمعات دبي المميزة

أعلنت باركونيك، المزود الرائد لحلول مواقف السيارات الذكية في دولة الإمارات، وشركة سالك ش.م.ع، المشغل الحصري لنظام بوابات التعرفة المرورية في دبي، عن شراكة استراتيجية مع دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة، لإطلاق أول نظام ذكي بالكامل لمواقف السيارات في الشوارع والمواقف الخارجية والداخلية باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة، عبر عدد من المجمعات البارزة في دبي- والذي يغطي أكثر من 36,000 موقف سيارة.

تماشياً مع رؤية دبي للمدينة الذكية 2030 ورؤية التنقل المستقبلية، تقدم هذه الشراكة حلاً متكاملاً لمواقف السيارات بدون تذاكر أو حواجز وبدون الحاجة لأي تدخل بشري. ويعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومنصات البرمجيات المطورة من قبل باركونيك، بالإضافة إلى منظومة الدفع السلس المقدمة من "سالك"، لتوفير تجربة خروج بدون أي تفاعل يدوي على الإطلاق.

ويُعد الحل الثوري الذي تقدمه باركونيك مدمجاً بشكل كامل مع البنية التحتية المتقدمة للدفع من "سالك"، مما يتيح عمليات دفع فورية، بدون تلامس، وبدون تدخل بشري، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لدبي في مجال التنقل الذكي. ويعزز هذا التكامل بين منظومتي باركونيك و"سالك" سهولة التنقل للمستخدمين، ويقضي على مسببات الغرامات أو المخالفات الناتجة عن فترات الوقوف الزائدة، مما يشكّل خطوة هامة نحو بنية تحتية مترابطة للتنقل في دبي.

ومن خلال هذه الشراكة سيكون سكان وزوار هذه المجمعات أول المستفيدين من هذه البنية التحتية الذكية، مما سيحسن تجربة التنقل لديهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة باركونيك عماد علم الدين: "تمثل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة تطوير التنقل الحضري في دبي. بالتعاون مع" سالك" ودبي القابضة، نبني مستقبلاً يعتمد على حلول مواقف ذكية وسلسة تضع المستخدم في قلب التجربة. إن ثقة دبي القابضة في باركونيك تعكس التزامنا بالابتكار. هذه الشراكة تتجاوز مجرد إدارة مواقف — إنها استعداد لمركبات ذاتية القيادة، وخدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومنظومة تنقل مترابطة بالكامل. ودبي تقود هذه المسيرة، وباركونيك فخورة بأن تكون في صميمها."

ويهدف هذا المشروع إلى تقليل الازدحام، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم أهداف دبي نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، مع تعزيز تجربة العملاء بشكل عام. وتم تطويره وتشغيله بفخر في دولة الإمارات، حيث تُعد هذه الشراكة بين باركونيك وسالك معياراً جديداً في التصميم الحضري المستقبلي، من خلال واجهات متعددة اللغات

ونظام فوترة تلقائي دون الحاجة لأي تفاعل يدوي.