فرصة لسقوط أمطار اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وقد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:52، والجزر الأول عند 06:17.

وسيكون بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:12 والمد الثاني عند الساعة 13:24.