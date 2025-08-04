5 إرشادات للحفاظ على سلامة الأفراد داخل المركبات في فصل الصيف

نشرت وزارة الطاقة والبنية التحتية 5 إرشادات للحفاظ على سلامة الأفراد داخل المركبات خلال فصل الصيف، والتي تشمل السائقين والأطفال، وذلك ضمن مبادرة "صيف بلا حوادث" التي أطلقتها وزارة الداخلية.

وتضمنت الإرشادات التي نشرتها الوزارة أنه للحفاظ على سلامتك وسلامة من تحب أثناء القيادة يتوجب عليك اتباع خمسة إرشادات هي:

عدم ترك المركبة تعمل لفترات طويلة وهي متوقفة. عدم ترك الأطفال في السيارة مهما كانت المدة. الحذر من وضع معطرات وعبوات مضغوطة داخل السيارة. الابتعاد عن استخدام المبخر داخل المركبة. التأكد من وجود حقيبة إسعافات أولية وطفاية الحريق دائماً.

بدورها، أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية عبر مقاطع فيديو توعوية عبر منصاتها الرقمية، ضرورة الحرص على سلامة الأشخاص من خلال إطفاء محرك المركبة وإغلاق الأبواب عند النزول أثناء التزود بالوقود.

كما دعت إلى عدم التدخين داخل محطات الوقود سواء بالقرب من ماكينات التزويد بالوقود أو بعيداً عنها، مؤكدة أن التدخين في محطات الوقود يعد سلوكاً شديد الخطورة وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة. واعتبرت أن الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالامتناع عن التدخين في تلك المناطق مسؤولية الجميع.