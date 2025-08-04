في رسالة إلى محمد بن راشد من ذياب بن محمد: نستلهم منكم الدافع لطموحات عظيمة

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضع معايير جديدة للعمل الحكومي في الدولة، ورفع سقف التوقعات، وواصل الليل بالنهار لتحقيق المراكز الأولى عالمياً، وقال سموه: «إن متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الميدانية للمشاريع الوطنية بشكل دائم هي مصدر إلهام لنا.. وحافز لبذل المزيد».

جاء ذلك في رسالة شكر وجهها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عقب زيارة سموه التفقدية لقطار الاتحاد، أول من أمس، حيث استقل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رحلة القطار المتجهة من إمارة دبي إلى إمارة الفجيرة، في إطار حرص سموه على متابعة المشاريع التطويرية الرئيسة التي يتم تنفيذها في سياق خطط التطوير الشاملة للبنية التحتية التي تخدم مختلف مناطق الدولة، والوقوف على مدى التقدم المتحقق في تنفيذها بما يواكب المستهدفات الاستراتيجية للدولة للمرحلة المقبلة.

وقال سموه: «لقد كان لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعته ودعمه لمشروع قطار الاتحاد، أثر كبير في نفوسنا.. وفي نفوس فريق العمل»، مؤكداً سموه أنها رسالة تقدير لآلاف العاملين على هذا المشروع الوطني.

ذياب بن محمد:

• سيدي الوالد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. لقد وضعتم معايير جديدة للعمل الحكومي في الدولة ورفعتم سقف التوقعات.