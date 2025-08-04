أنظمة رقمية مبتكرة تستهدف إسعاد المسافرين العائدين من الإجازات عبر مطارات دبي

أعلنت جمارك دبي اتخاذ جميع الاستعدادات وتفعيل خطة عمل، تشمل تطبيق أنظمة رقمية مبتكرة، لتسريع الإجراءات ودعم انسيابية حركة المسافرين القادمين عبر مباني مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي، خلال موسم العودة من الإجازات الصيفية، الذي يتزامن مع موسم الجذب السياحي والاستمتاع بالأنشطة الصيفية وفعاليات مفاجآت صيف دبي، وذلك في إطار إثراء تجربة المسافرين وإسعادهم، وتسريع حركة القادمين للإمارة، بما يواكب رؤية دبي عاصمة السياحة العالمية.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن هناك عدداً من المواد المقيدة التي ترد بصحبة المسافر وتخضع للموافقات اللازمة من الجهات المعنية، أبرزها ثماني مواد، هي: «الحيوانات الأليفة، والشتلات الزراعية، والمطبوعات المقروءة أو المرئية، ومعدات التصوير لأغراض تصوير الأخبار أو الأفلام أو الفعاليات الرسمية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الغذائية ومنها الدواجن والطيور المجمّدة، والأجهزة اللاسلكية والإلكترونية، والطائرات بدون طيار(الدرون)»، مشددة على التصدي الحازم لأي محاولات تهريب أو تهرب جمركي، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع وحماية الاقتصاد الوطني.

وكشفت عن إطلاق مبادرة توفير طبيب على مدار الساعة في صالة التفتيش، لأخذ الرأي الفني والفوري في الأدوية البشرية التي يتم جلبها من قبل المسافرين، ما أسهم بشكل كبير في تقليل زمن تخليص الأدوية البشرية من 72 ساعة إلى خمس دقائق، ودعم الحالات الصحية والمرضية للمسافرين القادمين لدولة الإمارات.

وأوضحت أن الدليل الجمركي للمسافرين حدد المواد المصرح بدخولها والمعفاة من الرسوم الجمركية في المطار، إذ يُسمح بإدخال الهدايا التي لا تزيد قيمتها على 3000 درهم، ويتوجب على المسافرين الإفصاح عمّا بحوزتهم من معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة تفوق 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، كما حددت خمسة شروط للإعفاء من الرسوم الجمركية، منها أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات محدودة غير تجارية.

إجراءات تشغيلية

وتفصيلاً، أفادت جمارك دبي عن اتخاذها جميع الاستعدادات لتسريع الإجراءات ودعم انسيابية حركة المسافرين القادمين عبر مباني مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي، خلال موسم العودة من الإجازات الصيفية الذي يتزامن مع موسم الجذب السياحي والاستمتاع بالأنشطة الصيفية وفعاليات مفاجآت صيف دبي، لافتة إلى أن إدارة عمليات المسافرين اتخذت العديد من الإجراءات التي يتم تفعيلها خلال المواسم التي ترتفع خلالها أعداد المسافرين بشكل مضاعف، ومنها زيادة أعداد ضباط التفتيش لكل مناوبة، وتفعيل عملية الاتصال والتواصل بين الكادر المناوب ومديري المباني وقادة الفرق على مدار الساعة، لتجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء فترة المناوبة، وقيام كادر التفتيش الجمركي بتشغيل 77 جهازاً لفحص الحقائب موزعة بنحو 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية، إضافة إلى بعض الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش.

وأكّدت حرصها على تطوير الأنظمة الجمركية الرقمية التي تسهم بشكل مباشر في التسهيل على المسافرين، إذ يُمكّن تطبيق «الإفصاح المبكر الذكي IDeclare» المسافرين من الإفصاح المسبق عن البضائع، والأمتعة الشخصية والهدايا، والعملات المعدنية، والمبالغ النقدية، كما يوفر خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول، بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من أربع دقائق فقط.

وأشارت جمارك دبي إلى أنها وفرت عبر موقعها الإلكتروني www.dubaicustoms.gov.ae الدليل الجمركي للمسافرين، ويتضمن تعريفهم بالأمتعة التي يصرح بها عند السفر، والمواد الممنوعة، والأمتعة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية.

المعفاة من الجمارك

وبيّنت أن الدليل كشف عن المواد المصرح بدخولها والمعفاة من الرسوم الجمركية في المطار، إذ يُسمح بإدخال الهدايا التي لا تزيد قيمتها على 3000 درهم، والسجائر على أن يكون عددها 400 سيجارة أو 50 سيجاراً أو 500 غرام من التباكو (التبغ المفروم أو المكبوس المخصص للغليون)، وما يزيد على تلك الكمية يجب تحصيل الرسوم الجمركية عليه، ويتوجب على جميع المسافرين الذين يبلغون 18 سنة فما فوق القادمين أو المغادرين من دولة الإمارات وإليها، الإفصاح لمفتش الجمارك عمّا بحوزتهم من مبالغ نقدية أو شيكات وسندات إذنية وأوامر الدفع أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة تفوق 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية في نقطة التفتيش الجمركي، أما بالنسبة للمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة فما دون فيضاف ما بحوزتهم من أموال إلى الحد المسموح به لولي أمرهم أو مرافقهم.

وحددت جمارك دبي في الدليل شروطاً للإعفاء من الرسوم الجمركية، منها أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات محدودة غير تجارية، وألّا يكون المسافر من العاملين في تجارة المواد التي بحوزته، وتُفرض الرسوم الجمركية على الكميات والقيم الزائدة التي ترد مع المسافر، أما في ما يخص الكميات والقيم الزائدة مع المسافرين لأغراض التجارة فتطبق عليها جميع الإجراءات الجمركية المطبقة على البضائع المستوردة، من حيث التعريفة الجمركية، والقيمة، وإجراءات تنظيم البيان الجمركي.

مستحضرات التجميل والأجهزة

كما أوضح الدليل بأن المواد المقيدة التي ترد بصحبة المسافر وتخضع للموافقات اللازمة من الجهات المعنية، تشمل الحيوانات الأليفة، والشتلات الزراعية، والمطبوعات المقروءة أو المرئية، ومعدات التصوير لأغراض تصوير الأخبار أو الأفلام أو الفعاليات الرسمية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الغذائية ومنها الدواجن والطيور المجمّدة، والأجهزة اللاسلكية والإلكترونية، والطائرات بدون طيار(الدرون).

وكشفت جمارك دبي عن إطلاق مبادرة بالتنسيق مع مطارات دبي ومؤسسة الإمارات للدواء بتوفير طبيب صيدلاني على مدار الساعة في صالة التفتيش لأخذ الرأي الفني والفوري في الأدوية البشرية التي يتم جلبها من قبل المسافرين، ما أسهم بشكل كبير في تقليص زمن تخليص الأدوية البشرية من 72 ساعة إلى خمس دقائق، وتحقيق تجربة رائدة في تصفير البيروقراطية وتقليص الخطوات الإجرائية ودعم الدعم الحالات الصحية والمرضية للمسافرين القادمين لدولة الإمارات.

دليل المسافرين

وقال مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي خالد أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «تحرص جمارك دبي على استقبال المسافرين الاستقبال الأمثل، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتحقيق سعادتهم، ما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة، ويعزز من سمعة مطار دبي الدولي كأكثر المطارات استقبالاً للزوار في العالم».

وأضاف: «تقوم الدائرة خلال مواسم السفر بتفعيل خطة عمل تستهدف تسريع حركة القادمين مع أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، حيث تكثر أعداد الرحلات والمسافرين، ولتقديم خدمة متميّزة تليق بمكانة الإمارة وجهةً سياحيةً ورائدةً، فإن دائرة جمارك دبي تسعى إلى إثراء الجهود المشتركة من خلال خدماتها المبتكرة والمتطورة، والتي تصب في مصلحة تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية للمسافرين، وفي الوقت ذاته، تواصل الدائرة أداء دورها الرقابي بكفاءة عالية، عبر التصدي الحازم لأي محاولات تهريب أو تهرب جمركي، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع وحماية الاقتصاد الوطني».

ودعا خالد أحمد المسافرين إلى ضرورة الاطلاع على دليل المسافرين، لتوفير تجربة سفر آمنة وسلسة لهم عبر الموقع الإلكتروني لجمارك دبي.

• تقليص زمن تخليص الأدوية البشرية من 72 ساعة إلى خمس دقائق، وتوفير طبيب دائم بصالة التفتيش.

• 8 مواد مقيّدة في حقائب المسافرين، أبرزها الحيوانات الأليفة، ومعدات التصوير، ومستحضرات التجميل، والدرونز.

خالد أحمد:

• حريصون على تحقيق الاستقبال الأمثل للمسافرين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، عبر تفعيل خطة تراعي أعلى درجات الحيطة والحذر.