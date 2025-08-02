ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة خلال أغسطس الجاري

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يشهد شهر أغسطس الجاري، ارتفاعا ملحوظاً في درجة الحرارة، بسبب تأثر الدولة بامتداد منخفضات موسمية، مصحوبة بسقوط الأمطار تمتد على بعض المناطق الداخلية.

وتفصيلا، أفاد تقرير أصدره المركز الوطني للأرصاد حول السمات المناخية لشهر أغسطس، انه امتدادا لشهر يوليو من حيث ارتفاع درجة الحرارة، حيث يستمر تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

وذكر التقرير أنه نتيجة لوجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار يؤدي إلى تكون السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار تمتد على بعض المناطق الداخلية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر خاصة في النصف الأول منه بأمتداد منطقة التقارب بين المدارين( ITCZ) والذي يصاحبه تكون بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً.

وتلعب دورة نسيم البر والبحر دورا هاما خلال هذا الشهر حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلا وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحيانا برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحيانا.

وأشار التقرير إلى أن زيادة نسبة الرطوبة في الهواء قليلا خلال هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو خاصة في النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 47 % مع زيادة الإحساس بها في فترة الصباح وفترة المساء بوجه عام.

واستعرض التقرير بعض الإحصائيات المناخية، لشهر أغسطس التي سجلت خلال السنوات الماضية، إذ يتراوح متوسط درجة الحرارة ما بين 34.7 و 36.5°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و 40.9 و 43.2 °م، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 29.3 و 31 °م، وأعلى درجة حرارة 51.4 °م في مزيرعة سنة 2017، وأقل درجة حرارة على جبل مبرح سنة 2013 والتي بلغت 16.1 °م.

ويبلغ متوسط سرعة الرياح 12 كم/ساعة، وسجلت أعلى هبه رياح 127.8 (كم/س) في الهير سنة 2023، فيما يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 47%، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 63 % إلى 80 %، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17 % إلى 32 %

وسجل أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2018 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوم ضباب و يوم واحد ضباب خفيف.

وبالنسبة للأمطار، كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 100.4 ملم على حميم في سنة 2013.