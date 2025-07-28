الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزّي في ضحايا الإعصار

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الفلبين الصديقة في ضحايا الإعصار "كو- ماي"، المصحوب بأمطار غزيرة، والذي ضرب جزيرة لوزون، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وتسبب في أضرار جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، والحكومة الفلبينية، والشعب الفلبيني الصديق، في هذا المصاب الأليم، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.