هيئة البرلمان العربي للطفل تؤكد تعزيز ثقافة المشاركة والحوار

عقدت هيئة البرلمان العربي للطفل مساء أول من أمس اجتماعها الأول ضمن أعمال الدورة البرلمانية الرابعة في مقر البرلمان بمدينة الشارقة، بحضور الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أيمن عثمان الباروت، وأعضاء الهيئة، استعداداً للجلسة الثانية للبرلمان تحت عنوان «الهوية الثقافية للطفل العربي».

وأشاد الأمين العام بجهود أعضاء الهيئة ومشاركاتهم الفاعلة في دعم مسيرة البرلمان خلال دورته الحالية، مثنياً على الحضور المميز لرئيس البرلمان والنائبين وأعضاء اللجان الذين يعكسون نموذجاً واعداً للقيادات البرلمانية الشابة في الوطن العربي.

وأشار إلى أهمية دور هيئة البرلمان في قيادة العمل البرلماني وتحمل مسؤولية تمثيل الأطفال العرب، مشدداً على ضرورة تنشيط التواصل المستمر بين الهيئة والأعضاء وتحفيزهم على المشاركة في تقديم المبادرات والمقترحات التي تخدم قضايا الطفولة.

وأكد الاجتماع حيوية الدور الذي تضطلع به هيئة البرلمان العربي للطفل في قيادة دفة العمل البرلماني الطفولي العربي ورسم مسارات جديدة لتعزيز ثقافة المشاركة والحوار وإعداد جيل من الأطفال العرب قادر على التعبير عن طموحاتهم بوعي وثقة ومسؤولية.

واستعرض تحضيرات الجلسة الثانية من البرلمان ومحاورها.

كما تمت مراجعة أعمال الدورات السابقة بما فيها الاجتماعات والمداخلات والحلقات النقاشية.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على استمرار أعمال لجنة حقوق الطفل ولجنة الأنشطة عن بُعد ومتابعة التنسيق بين الأعضاء لإنجاز المهام وتقديم المبادرات النوعية، إلى جانب التحضير لمشاركة البرلمان العربي للطفل في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي المقرر عقده في سبتمبر القادم والذي يُعد منصة مهمة لتبادل التجارب والأفكار بين مختلف المؤسسات والقيادات الشابة.

حضر الاجتماع من الأطفال الأعضاء رئيس البرلمان العربي للطفل من سلطنة عُمان إلياس بن عوض المعني، والنائب الأول من مملكة البحرين عبدالله يوسف بوجيري، والنائب الثاني من دولة فلسطين مي جلال عبدالعزيز، ورئيس لجنة حقوق الطفل من المملكة الأردنية الهاشمية ربيعة إبراهيم أبورمان، ورئيس لجنة الأنشطة من سلطنة عُمان ناصر بن طلال الحسيني.

. الاجتماع أكد أهمية دور هيئة البرلمان في قيادة العمل البرلماني وتحمل مسؤولية تمثيل الأطفال العرب.