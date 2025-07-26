«أقدر» يعزز السلامة الرقمية للأطفال

نظم برنامج خليفة للتمكين «أقدر» ورشة تدريبية بعنوان «تعزيز السلامة الرقمية للأطفال»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة وذلك ضمن الحملة الوطنية التوعوية بأمن المعلومات بهدف تزويد طلبة الأكاديمية بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم لنقل الوعي الرقمي إلى أفراد المجتمع والأطفال في المستقبل.

وجرى تنظيم الورشة بمقر الأكاديمية بمشاركة 135 من الطلبة والخريجين والموظفين وركزت على رفع مستوى الوعي بأساسيات أمن المعلومات، وتعزيز قدراتهم في التعرف على المخاطر الإلكترونية التي تستهدف الأطفال، إلى جانب تزويدهم بأحدث أساليب الوقاية والحماية الرقمية لصقل مهاراتهم.

وأكد مدير إدارة برنامج خليفة للتمكين «أقدر» المقدم سالم النعيمي، في كلمته في الافتتاح، أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية أولوية وطنية تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات التربوية والأمنية والتقنية. وشدّد على أهمية بناء قدرات العاملين في مجال رعاية وتنمية الطفولة في مجال السلامة الرقمية. وأشار إلى أهمية الشراكة والتعاون بين برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة لدعم المؤسسات التعليمية والمجتمعية وتمكين الأفراد من التصدي للمخاطر الإلكترونية المتزايدة.

وأكدت مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة الدكتورة مريم الحمادي، أن تنظيم الورشة يندرج ضمن التزام الأكاديمية بتأهيل وتطوير قدرات طلبتها ليكونوا رواداً في مجالات رعاية الطفولة.

وقدم الورشة رئيس قسم الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية المقدم طلال المناعي، وتناول مجموعة من المحاور الرئيسة، شملت السلامة الرقمية، والمخاطر الرقمية الشائعة، ودور المشرفين في التوعية والتدخل المبكر، والتقنيات الخاصة في الرقابة الأبوية وأفضل الممارسات لإنشاء بيئة رقمية آمنة.