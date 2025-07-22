الإمارات تتضامن مع بنغلاديش.. وتعزي في ضحايا اصطدام طائرة بمدرسة وجامعة

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية بنغلاديش الشعبية في ضحايا اصطدام طائرة تابعة للقوات الجوية البنغلاديشية بحرم مدرسة وجامعة في العاصمة دكا، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا، وللحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وللشعب البنغلاديشي الصديق، في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولقي 19 شخصاً مصرعهم وأُصيب 100 آخرون إثر اصطدام طائرة مقاتلة تابعة للسلاح الجوي في بنغلاديش بمدرسة بالعاصمة دكا، أمس، أثناء قيامها برحلة تدريبية، وذكر الجيش البنغلاديشي، في بيان، أمس، أن الطيار توفي متأثراً بجراحه بعد محاولته توجيه طائرته بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان في العاصمة، إلا أنها اصطدمت بمبنى مدرسة «مايلستون»، ما أسفر عن إصابة 100 شخص أغلبهم من التلاميذ.