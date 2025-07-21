" الأرصاد " أمطار متوقعة اليوم وغداً الثلاثاء

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات اليوم الإثنين، وغداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة، خاصة شرقاً وجنوباً خلال فترة الظهيرة.

وأوضح المركز أن هناك فرصاً لسقوط أمطار نتيجة هذه السحب الركامية، بينما يصبح الطقس رطباً خلال الليل وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، ما يزيد من احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خلال النهار وتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س، وقد تصل إلى 35 كم/س، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر في الخليج العربي وبحر عمان فستكون خفيفة الموج.