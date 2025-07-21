«التمكين الحكومي» تُحذّر من تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي

حذّرت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي من أن كثيراً من المستخدمين يرفعون صورهم الشخصية، لتحريرها وتحويلها إلى رسوم كرتونية أو رموز رقمية، مع تزايد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بداعي التسلية، من دون إدراك أنهم يشاركون معلومات بيومترية حساسة، يمكن استغلالها في أنشطة مشبوهة أو عمليات احتيال.

ونشرت الدائرة، عبر حسابها على موقع «إكس»، مقطع فيديو توعوياً، بيّنت فيه مخاطر الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحرير الصور الشخصية.

وذكرت أنه «بلقطة واحدة، يعلم المستخدم الذكاء الاصطناعي كل ملامح وتفاصيل الوجه»، ومن ثم يمكن استخدام الصورة الأصلية في إنشاء حساب وهمي، أو تنفيذ عملية احتيال، أو إنشاء فيديو مزيف باستخدام تقنية التزييف العميق، ونبهت إلى أن مشاركة الصور الشخصية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعني مشاركة الهوية البيومترية للشخص، داعية إلى حماية أنفسنا وخصوصيتنا عبر حذف التطبيقات غير الضرورية، والصور التي تم تحميلها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقليل صلاحيات التطبيقات، ومنع الوصول إلى البيانات بشكل كامل، ونشر الوعي بين أفراد العائلة والأقارب وبيان المخاطر المحتملة.