منصور بن زايد: «عهد الاتحاد» يوم استلهام العزم والقوة من إرث زايد

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أنه في مناسبة يوم عهد الاتحاد، نجدد العهد بالسير على خطى الشيخ زايد وإخوانه الحكام، والمضي بثقة وطموح نحو المستقبل تحت قيادة رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في مناسبة يوم عهد الاتحاد، نجدد العهد بالسير على خطى الشيخ زايد وإخوانه الحكام، رحمهم الله، متمسكين بالقيم والمبادئ الراسخة التي أقاموا عليها صرح دولتنا، ومستلهمين من إرثهم العزم والقوة، ونحن نمضي بثقة وطموح نحو المستقبل تحت قيادة رئيس الدولة، حفظه الله».

منصور بن زايد:

• نجدد العهد بالسير على خطى الشيخ زايد وإخوانه الحكام.