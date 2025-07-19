رئيس الدولة ومحمد بن راشد: نُجدّد عهد الحفاظ على أمانة الوطن واستكمال البناء

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن «يوم عهد الاتحاد» مناسبة نُجدّد فيها جميعاً العهد على مواصلة العمل المخلص من أجل الحفاظ على أمانة الوطن، وإبقاء تاريخ مسيرته المباركة نحو الوحدة حاضراً في وجدان أولادنا وأحفادنا.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «بمناسبة (يوم عهد الاتحاد) نتذكّر بكل اعتزاز وامتنان تعاهد الوالد المؤسس وإخوانه الحكام، رحمهم الله، في 18 يوليو عام 1971 على تحقيق حلم الوحدة التي انتظرها شعب الإمارات وتطلع إليها».

وأضاف سموه: «ونُجدّد العهد جميعاً على مواصلة العمل المخلص من أجل الحفاظ على أمانة الوطن، وإبقاء تاريخ مسيرته المباركة نحو الوحدة حاضراً في وجدان أولادنا وأحفادنا، يُلهمهم ويمدهم بالعزم لجعل راية الاتحاد رمزاً للخير والنجاح والتميز على الدوام».

وصرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن «عهد الاتحاد» يوم توافقت فيه الطاقات والموارد على بناء أعظم فكرة وحدوية شهدها عالمنا العربي المعاصر.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «عهد الاتحاد.. يوم توافق فيه المؤسسون على وثيقة ودستور الاتحاد، وتوافقت القلوب على فكرة الاتحاد، وتوافقت الطاقات والموارد على بناء أعظم فكرة وحدوية شهدها عالمنا العربي المعاصر». وأضاف سموه: «واليوم نتعاهد على استكمال البناء بنفس الروح، وبنفس العزم، وبطموحات عالمية نحو المستقبل».

محمد بن زايد:

• نُجدّد العهد على إبقاء تاريخ مسيرة العهد نحو الوحدة حاضراً في وجدان أولادنا وأحفادنا.

محمد بن راشد:

• «عهد الاتحاد» يوم التوافق على أعظم فكرة وحدوية شهدها عالمنا العربي المعاصر.