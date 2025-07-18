قادة مؤسسات كبرى يثمنون دعم الإمارات للوالدين العاملين

أعرب قادة 12 مؤسسة محلية وعالمية حاصلة على «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» في دورتها الثالثة، عن تقديرهم للدعم الكبير الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة، لتعزيز دور الأسرة، وتسريع التحول نحو بيئات عمل تضع رفاه الأسرة وتمكين الوالدين العاملين في صدارة أولوياتها.

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كرّم أخيراً المؤسسات الحاصلة على «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» ضمن الدورة الثالثة من البرنامج الذي أطلقته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تأكيداً لالتزام الدولة بترسيخ سياسات متقدمة تعزز التوازن بين العمل والحياة، وتدعم استقرار الأسرة ورفاه الطفل.

وأكّد قادة المؤسسات أن هذا التكريم الرفيع يعكس نهج دولة الإمارات في تمكين رأس المال البشري، ويُجسّد رؤيتها الطموحة نحو بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة من خلال بيئات عمل ترتكز على المرونة، وتراعي احتياجات الوالدين.

وأظهرت المؤسسات الحاصلة على العلامة بمستوييها الأول والثاني التزاماً مؤسسياً واضحاً بدعم الأسرة، ودمج قيمها في ثقافتها المؤسسية، وقدرة على إحداث أثر إيجابي يتجاوز حدود العمل ليصل إلى المجتمع والأجيال القادمة.

وأبدى الحاصلون على المستوى الثاني من العلامة فخرهم الكبير بهذا الإنجاز، مؤكدين التزامهم بتبني سياسات وممارسات رائدة.

ويُمنح المستوى الثاني من «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين بلس» للمؤسسات التي استوفت أو تجاوزت المعايير الدولية، تأكيداً لريادتها وابتكارها في تهيئة بيئات عمل مرنة وشاملة، فيما مُنِح المستوى الأول من العلامة للمؤسسات التي تخطت المعايير المحلية في السياسات والممارسات الداعمة للوالدين العاملين.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يؤكد هذا التكريم التزام الشركة برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تعزيز الروابط المجتمعية والتماسك الأسري، عبر توفير بيئة عمل داعمة لكوادرها، كونهم يُمثّلون أهم أصولها، كما يُسلّط الضوء على جهود أدنوك الهادفة إلى تمكين الآباء والأمهات العاملين من النجاح عبر اعتماد سياسات تدعم رفاهيتهم، وتعزز التوازن بين العمل والحياة».

وأضاف أن «أدنوك»، تماشياً مع أهداف «عام المجتمع» في الإمارات، ستستمر في تمكين الآباء والأمهات من كوادرها، لتأسيس روابط أسرية ومجتمعية قوية بالتزامن مع بناء مسارات مهنية ناجحة في الشركة.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، عن اعتزازه بالحصول على «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»، التي تُمثّل تقديراً لالتزام المجموعة بدعم الموظفين من الآباء والأمهات العاملين في جميع وحدات الأعمال والأقسام التابعة للمجموعة.

وقال: «نحرص دائماً على توفير بيئة عمل محفزة، تُمكّن الجميع من تحقيق إمكاناتهم وتطورهم المهني، وبصفتنا جهة توظيف عالمية رائدة تضم أكثر من 115 ألف موظف، نرى أن مسؤوليتنا تكمن في أن نكون قدوة تُحتذى».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طاقة لشبكات النقل، الدكتور عفيف اليافعي، إن الحصول على «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين بلس»، شهادة تُكرّس التزامنا بتهيئة بيئة عمل تُمكّن موظفينا بشكل عام والوالدين العاملين بشكل خاص من الازدهار على الصعيدين المهني والشخصي.

وأضاف أن الشركة عملت على بناء ثقافة ترتكز على مفاهيم المرونة في بيئة العمل، وجعل القيم الأسرية جزءاً جوهرياً من البيئة المؤسسية.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة إثارة، سيف راشد النعيمي، إن التكريم يعكس الالتزام بتهيئة بيئة عمل يشعر فيها الموظفون بالدعم، سواء كانوا عاملين أو آباء أو مقدّمي رعاية، مشيراً إلى أن الشركة أطلقت وطوّرت، خلال العامين الماضيين، إجازات والدية مرنة وممتدة، إلى جانب سياسة العمل عن بُعد خلال فترة الصيف.

وأكّد الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في دولة الإمارات، محمد المرزوقي، أن سياسات البنك المتطورة، بما فيها سياسة العمل المرنة وإجازة الوالدين الطويلة وغيرهما من المبادرات، هي وسيلة يسعى البنك من خلالها إلى ترسيخ ثقافة عمل إنسانية وذات رؤية مستقبلية، تراعي احتياجات الأسرة وتدعمها.

وقال الرئيس التنفيذي لميرال، الدكتور محمد عبدالله الزعابي، إن تمكين الآباء والأمهات العاملين، وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، يشكلان أساساً لثقافة عمل صحية ومستدامة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، الدكتور جورج-باسكال هبر، أن التكريم يُعدّ دلالة واضحة على الالتزام بدعم الآباء والأمهات العاملين، وأن توفير بيئة عمل متوازنة وشاملة يُعدّ عنصراً أساسياً في تعزيز رفاهية الموظفين ونجاحهم.

وقالت الرئيس التنفيذي والمدير العام - بروكتر اند كامبل الخليج، سونالى دهاوان، إن الشركة صممت سياساتها المرنة في مكان العمل والدعم القوي للوالدين، لمساعدة الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم، وتمكينهم من الاعتناء بعائلاتهم.

وقال العضو المنتدب ومدير ستراتيجي& الشرق الأوسط، جاد الحاج: «يعتمد نجاحنا على المدى الطويل على تمكين موظفينا من تحقيق الازدهار على الصعيدين المهني والأسري على حدٍ سواء، ويُعدّ التزامنا نحو خلق بيئة عمل تقدر وتدعم الرعاية الوالدية انعكاساً لثقافتنا المشتركة».

وقالت المديرة التنفيذية لشركة كرافت هاينز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ماري غوكاسيان، إن الشركة تؤمن بأن العائلة هي جوهر الهوية، لهذا اعتمدنا ثقافة عمل تتيح للموظفين الازدهار سواء في المنزل أو العمل.

وقال العضو المنتدب لشركة إس إل بي (SLB)، هشام بوهليل، إن الاستثمار في الكوادر وفي الدول التي نعمل بها، يُسهم في بناء مستقبل مشترك أكثر استدامة وازدهاراً.

وذكرت مُؤسِّسة مركز تنمية الطفل، نوف المزروعي: «لطالما كانت أولويتنا دعم الوالدين، سواء كانوا من الأسر التي نخدمها أو من فريق عملنا، وقد عزز اعتمادنا لـ(علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين) التزام المؤسسة بالمرونة والتعاطف وترسيخ القيم التي تضع الأسرة في المقام الأول».

الدكتور سلطان أحمد الجابر:

• التكريم يؤكد التزام الشركة بتعزيز الروابط المجتمعية والتماسك الأسري.

سلطان أحمد بن سليّم:

• نحرص على توفير بيئة عمل محفزة تُمكّن الجميع من تحقيق إمكاناتهم وتطورهم المهني.

الدكتور عفيف اليافعي:

• عملنا على بناء ثقافة ترتكز على جعل القيم الأسرية جزءاً من البيئة المؤسسية.