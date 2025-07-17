تأهيل 16 كفاءة إماراتية شابة في ختام المرحلة الأولى لـ «تحدي 71»

نظّم مكتب التطوير الحكومي والمستقبل قمة قيادية أعلن خلالها اختتام «تحدي المجتمع يجمعنا»، الذي يُشكّل المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية «تحدي 71 للقيادات الحكومية الشابة»، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، ليكون منصة وطنية لتمكين وتحفيز القيادات الحكومية الشابة على مواجهة التحديات بأساليب مبتكرة، تعزز جاهزية الدولة للمستقبل، وتدعم أهدافها التنموية.

وضمت لجنة تحكيم «تحدي المجتمع يجمعنا» كلاً من وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، ورئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، ومدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، اللواء مروان جلفار، ومدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، العميد الدكتور فيصل الشعيبي.

وقدّم المشاركون ضمن ستة فِرَق متنافسة في «تحدي المجتمع يجمعنا»، الذي ترعاه مجموعة «آي آند»، حلولاً مبتكرة لمجموعة من التحديات المجتمعية الواقعية التي تمس مستقبل المجتمع.

ونتج عن التقييم تأهل 16 مشاركاً من أصل 32 للمشاركة في المرحلة الثانية من التحدي، والتي تنطلق قريباً تحت عنوان «أسبوع الصمود» ضمن أربع مراحل لتحدي المبادرة التي سيتم تكريم الفائزين فيها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وحصد فريق مبادرة «إشراقة خير» المركز الأول، ويضم كلاً من مدير إدارة معلومات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، عمران الشامسي، ومدير إدارة سياسات الموارد البشرية بدائرة الموارد البشرية في عجمان، عنود النعيمي، ومساعد استشاري في المجلس التنفيذي في دبي، عائشة شاهين، ورئيس قسم التحول الرقمي بدائرة الشارقة الرقمية، عبدالله نقي، ومدير أول إدارة الاستراتيجية والتخطيط بمدينة إكسبو دبي، عفراء السويدي.

وأكّدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤمن بأهمية تمكين القيادات الحكومية الشابة، ودورها الحيوي في رسم ملامح المستقبل من خلال أفكار مبتكرة تواكب المتغيّـرات وتلبي تطلعات المجتمع.

وأشارت إلى أن «تحدي 71» يُمثّل نموذجاً وطنياً رائداً يحتضن الطاقات الشابة، ويعزز قدراتهم ويحفزهم على ابتكار حلول جذرية لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية ذات أثر إيجابي ملموس في حياة المجتمع.

وأكّدت وزيرة الأسرة سناء بنت محمد سهيل، أن «تحدي المجتمع يجمعنا» يستهدف الأسرة الإماراتية بشكل أساسي، فهي الخلية الأولى، والحصن الأول، والفضاء الأوسع لصناعة الوعي الذي يتعامل مع التحديات بفكر قيادي وإنساني، ويصنع الحلول للتحديات ويستشرف المستقبل، ما يجعله محطة مهمة في مسيرة خدمة المجتمع.

وقالت إن الشباب أثبتوا قدرتهم على ابتكار حلول تنبع من الواقع، وتعكس وعياً أصيلاً بجذور التحديات، مشيرة إلى أن فكرهم يحمل طاقة التغيير، وتصوراتهم ترسم ملامح سياسات أكثر قرباً من المجتمع، تبدأ من الأسرة وتمتد إلى بناء مجتمع متماسك ومستقبل مستدام.

وأكّد رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مغير خميس الخييلي، أن المرحلة الأولى من التحدي لا تقاس بمخرجاتها فقط، بل بقيمتها العميقة في إعادة تشكيل علاقة المسؤولية بين الشباب والمجتمع.

وأكّدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن القمة القيادية ضمن «تحدي 71» شكّلت محطة ملهمة في مسيرة «عام المجتمع»، عكست رؤية القيادة الرشيدة بأن التنمية الحقيقية تنطلق من الإنسان، وتبدأ من البيت والأسرة، لتمتد نحو بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة تحديات الحاضر وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.

وأكّد مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، اللواء مروان جلفار، أن الشباب في «تحدي المجتمع يجمعنا» قدموا مقاربات نوعية وحلولاً ابتكارية تتجاوز التقليدية، وتُجسّد الرؤى العميقة للفكر الشبابي، والتطلعات المستقبلية لمواجهة التحديات، ما يسهم في دعم كل الجهات ذات العلاقة، لتبني ودراسة وتطبيق وتنفيذ هذه المشروعات والأفكار الريادية.