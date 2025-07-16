الإمارات تؤكد أهمية الرعاية الصحية المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة

أكّد وفد دولة الإمارات إلى «منتدى التنمية المستدامة 2025»، الذي تُنظّمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك، أهمية منظومة الرعاية الصحية المتقدمة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي لعام 2030.

وسلّط الوفد الضوء، خلال أول أيام المنتدى، على جهود دولة الإمارات الداعمة للوصول إلى الهدف الثالث من تلك الأهداف الاستراتيجية والمتمثل في ضمان الصحة الجيدة والرفاه، مؤكداً أهمية الابتكارات في المنظومة الصحية وتطويرها ونشرها لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً.

وأكّد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عبدالله ناصر لوتاه، أن دولة الإمارات تستند إلى مبدأ الشراكات والتبادل المعرفي المثمر في إطلاق وتنفيذ برامج تُحدِث فارقاً تنموياً إيجابياً على المستوى الدولي لاسيما في المجتمعات الأشد حاجة إلى الدعم والمساندة كما في دول الجنوب العالمي.

وقال: «دولة الإمارات داعم دولي موثوق لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهي حريصة على تطبيق مبادرات عملية حول العالم ذات أثر مستمر توفّر أسباب استدامة التنمية ومقومات تعميم منافعها على أكبر عدد من المستفيدين، ومن ضمنها مشروعات دعم قطاع الرعاية الصحية في المجتمعات النامية»، ومن منصة معرض «تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام»، الأول من نوعه الذي تُنظّمه دولة الإمارات على هامش المنتدى، يقدم وفد الدولة صورة متعددة الأبعاد لإسهامات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز منظومات الرعاية الصحية محلياً وعالمياً، كما يُعرّف المعرض الجمهور الدولي للحدث الأممي بمبادرات الإمارات العالمية الداعمة للتنمية المستدامة في مجالات حيوية، من ضمنها الرعاية الصحية، والتي تقوم على مواصلة الابتكار، وتصميم السياسات التي تشمل الجميع، وعقد الشراكات العالمية ذات الآثار التحويلية.

وقالت المدير التنفيذي عضو مجلس الأمناء بمؤسسة نور دبي، الدكتورة منال عمران تريم، التي ألقت بيان دولة الإمارات في المنتدى بشأن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وترابطه مع الأهداف الأخرى: «في دولة الإمارات نؤمن بأن صحة الإنسان حق أصيل لا يتجزأ، ولا يكتمل إلا بدمج كل عناصر الرعاية الصحية تحت مظلة واحدة متكاملة ومستدامة»، وأضافت: «التكنولوجيا والابتكار يُشكلان جوهر نهج بلادي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم الاستثمار في الطب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، وأدوات الفحص الذكية في إزالة الحواجز الجغرافية وضمان وصول الرعاية الصحية إلى الجميع، ونفخر بمبادرات، مثل مؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تمكنت منذ عام 2008 من تحسين حياة أكثر من 33 مليون شخص في آسيا وإفريقيا من خلال برامج متكاملة لصحة العين، وحلول مبتكرة، مثل مشروع (إبصار)».