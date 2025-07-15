محمد بن زايد: تمكين وتأهيل الشباب بمهارات المستقبل أولوية رئيسية في الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على أن الإمارات تضع الشباب في قلب إستراتيجيتها التنموية وتعتبر تمكينهم وتأهيلهم بمهارات المستقبل أولوية رئيسية، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لمهارات الشباب".

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الإمارات تضع الشباب في قلب إستراتيجيتها التنموية وتعتبر تمكينهم وتأهيلهم بمهارات المستقبل أولوية رئيسية. وفي "اليوم العالمي لمهارات الشباب" يواصل شبابنا المثابرة في تحصيل العلوم، والتسلح بالقدرات النوعية التي يحتاجها الوطن في عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التمسك بقيمنا وأخلاقنا وثوابتنا التي تحمي مسيرتنا وتصون مجتمعنا."