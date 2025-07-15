محمد بن راشد: «محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية» منارة للعلم الحديث

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجلس المضيف بدار الاتحاد في دبي، أوائل خريجي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، حيث هنّأهم سموّه بتفوقهم، مشيداً بما أبدوه من التزام علمي يُجسد القيم التي تأسست عليها الجامعة، ويعكس مدى الحرص على تحقيق التميز الذي تسعى دولة الإمارات لترسيخه في مختلف القطاعات، لاسيما في مجالي التعليم والصحة.

وخلال اللقاء، ثمّن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ما أظهره الطلاب المتفوقون من تفوّق علمي يعكس روح الجامعة وقيمها، ويجسد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية وصحية عالمية المستوى تستقطب العقول المتميزة، وأكد سموه خلال اللقاء أن هذه النماذج المشرفة تمثل ركيزة أساسية لمستقبل الإمارات والمنطقة في مجالَي الطب والبحث العلمي، وأن هذا التميز هو ثمرة جهد وعزيمة وطموح.

وقال سموّه: «نفتخر بكم وبإنجازاتكم.. أنتم جميعاً جزء من قصة النجاح التي نكتب فصولها معاً.. وتفوقكم الأكاديمي هو شهادة على قدرة هذا الوطن على صناعة المستقبل باحتضان العقول الواعدة في القطاعات كافة».

وأضاف سموّه: «جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أصبحت منارة للعلم الحديث، وبيئة حاضنة للمبدعين في قطاع الصحة، ومنصة لتخريج قادة الغد في الطب والبحث العلمي، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا في أن تكون الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة والرعاية الصحية المتقدمة».

وحضر اللقاء عضو مجلس إدارة دبي الصحية ورئيسة مجلس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتورة رجاء عيسى القرق، ومدير عام هيئة الصحة بدبي، الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، والمدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر شريف، والمدير التنفيذي بالإنابة للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية» ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، الدكتورة حنان السويدي، وأعضاء من مجلس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

يُذكر أن إجمالي عدد خريجي دفعة 2025 قد بلغ 164 طالباً وطالبة من 30 جنسية، ضمن 30 برنامجاً تعليمياً، منهم 129 طالبة، وشملت الدفعة 52 طالباً وطالبة من المواطنين.

محمد بن راشد:

• الجامعة أصبحت منصة لتخريج قادة الغد في الطب والبحث العلمي، ما يتماشى مع رؤيتنا أن تكون الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة والرعاية الصحية المتقدمة.