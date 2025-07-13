الإمارات تدين بشدة الهجوم على دير في ميانمار

أدانت دولة الإمارات - بأشد العبارات - الهجوم الذي استهدف ديراً في قرية لينتالو بمنطقة ساجاينج في ميانمار، وأسفر عن مقتل عدد من المدنيين الأبرياء، من بينهم أطفال.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وشعب ميانمار الصديق، في هذا الهجوم الآثم.