إطلاق «برنامج المستشارين الماليين الشباب» لتأهيل الشباب في مجال الثقافة المالية

تعلن المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، عن إطلاق «برنامج المستشارين الماليين الشباب» لتأهيل وإعداد الشباب الإماراتي كمستشارين ماليين متخصصين ومعتمدين في الثقافة المالية، وقادرين على تقديم تعليم مالي فعّال ومُلهم من خلال تحسين جودة القرارات المالية للشباب، وتحفيزهم على الادخار والاستثمار، وتوعيتهم حول كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في سوق الإمارات.

ويهدف البرنامج الذي يأتي في إطار محور الاقتصاد إحدى التوجهات الرئيسية للأجندة الوطنية للشباب 2031، وضمن مبادرة المدرسة المهنية لشباب الإمارات، إلى تعزيز الوعي المالي والمعرفي بين الشباب الإماراتي، وتمكينهم من تحقيق الاستقلال المالي، وتحفيزهم على الانخراط في البحث العلمي والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والدولية في الاستشارات المالية، وتأهيل جيلٍ من المستشارين الماليين الشباب القادرين على أن يصبحوا قدوة في مجال الثقافة المالية الشخصية، بالإضافة إلى توفير فرص لمسارات مهنية واعدة تناسب الشباب، وتسهم بتحقيق تطلعاتهم في سوق العمل.

ضرورة أساسية

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: "لطالما حرصت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على مواصلة تمكين الشباب عبر تزويدهم بالفكر والقيم اللازمة ليكونوا فاعلين في المجتمع، لإيمانها الراسخ أنهم العمود الفقري للتنمية الاقتصادية المستدامة، لذلك يُعتبر تعزيز قدراتهم المعرفية والمهارية في المجالات المختلفة ضرورة أساسية لإعداد جيلٍ من قادة المستقبل القادر على تحمّل مسؤولياته بشكل فاعل ومؤثر ليساهم في تحقيق تطلعات الوطن، إذ يُعد تمكين الشباب في مجال الثقافة المالية جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية، إذ يأتي تزويد الشباب المشاركين في ’برنامج المستشارين الماليين الشباب‘ بالمعرفة والمهارات، خطوة مهمة نحو تمكينهم من إدارة شؤونهم المالية، مما يُسهم في بناء مستقبل مستقر ومستدام، في إطار تأهيل كوادر وطنية تدرك أهمية دورها في نمو المجتمع وازدهاره."

من جهته، قال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: "انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تمكين الشباب من قيادة القطاع المالي في الدولة، يواصل المصرف المركزي تكثيف جهوده لتوسيع الشمول المالي وتعزيز مبادئ الوعي والثقافة المالية لدى المجتمع.

هذا وأكد بأن إطلاق ’برنامج المستشارين الماليين الشباب‘ يعكس التزامنا المستمر بتأهيل كوادر إماراتية شابة متخصصة في مجالات مالية مختلفة، وتمكينها للعمل والمساهمة بشكل فاعل في القطاع المالي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يخدم التنمية المستدامة للأجيال القادمة. وتُمثّل الجهود المشتركة مع المؤسسة الاتحادية للشباب وشركائنا الاستراتيجيين خطوة محورية في تطوير خبرات الشباب بمستويات معرفية مهنية عالية، وصقل مهاراتهم للاضطلاع بأدوار قيادية تُعزّز مستقبل القطاع المالي وتدعم المسيرة التنموية المستدامة للدولة."

بدوره، صرح وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، قائلاً: "نفخر بتعاوننا مع المؤسسة الاتحادية للشباب لإطلاق برنامج المستشارين الماليين الشباب، الذي يُجسّد التزام الهيئة برؤية بعيدة المدى ترتكز على تمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المالية المتقدمة، وتابع: أن الاستثمار في شباب الإمارات يُعد استثماراً مباشراً في مستقبل الاقتصاد الوطني، فهم المحرّك الأساسي للابتكار واستدامة النمو في القطاع المالي. ومن خلال هذا البرنامج النوعي، نطمح إلى إعداد جيل من المستشارين الماليين القادرين على مواكبة الاتجاهات العالمية، بما يمكّنهم من تقديم حلول مالية ذكية تعزز الكفاءة الاقتصادية، وتدعم الشمول المالي والتنمية المستدامة، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة نحو بناء اقتصاد معرفي تنافسي وعالمي."



مجالات ومخرجات

ويرتكز البرنامج على 7 مجالات رئيسية تشمل: أساسيات الثقافة المالية، الاقتصاد المالي والنقدي، التمويل الريادي، التمويل والاستثمار، الأنظمة واللوائح المالية، صناعة المحتوى، والمهارات التدريبية، إذ تسعى المؤسسة الاتحادية للشباب إلى تحقيق مجموعة من المخرجات الأساسية وهي: تعزيز المعرفة المالية المتقدمة وتنمية المهارات العملية للمستشارين الماليين الشباب، بما يمكّنهم من رفع مستوى الوعي المالي لدى الشباب الإماراتي، وتمكين المشاركين من إعداد وتقديم محتوى تعليمي يسهم في ترسيخ ثقافة مالية مستدامة ويعزز من قدرتهم على تحقيق الاستقلالية المالية، كما يعمل كذلك على تأهيل الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة التي تؤهلهم للتقديم على شهادات دولية معتمدة في مجال الثقافة المالية.



وفي إطار عام المجتمع، يسهم البرنامج في ترسيخ مفهوم العطاء المجتمعي من خلال إشراك المستشارين الماليين الشباب في تقديم ساعات تطوعية لتدريب أقرانهم ونقل معارفهم المالية، إضافةً إلى بناء شبكة وطنية من المدربين والمستشارين الماليين المؤهلين للعمل بفاعلية في مجال التوعية المالية داخل المجتمع.

ويتضمن البرنامج الذي يجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي، مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تتوزع على أكثر من 30 ساعة تدريبية تُقدم على مدار 4 أشهر متتالية، بهدف تعزيز المهارات المالية للمشاركين، مثل ورش عمل حضورية تُركّز على تطبيقات عملية في المجال المالي، ورحلات وزيارات ميدانية للتعرف على بيئة العمل في مؤسسات مالية محلية وعالمية، إلى جانب تنظيم هاكاثون تطبيقي مالي لتحفيز التفكير الابتكاري في إيجاد حلول مالية جديدة، بالإضافة إلى توفير تدريبات عملية ومهنية في مؤسسات محلية وعالمية لاكتساب المشاركين الخبرات اللازمة، كما سيتم تنظيم جلسات قراءة ومناقشة كُتب مالية مع متخصصين وأخرى للإرشاد لتحديد المسارات الرئيسية في هذا المجال، فضلاً عن جلسات توجيهية مع خبراء محليين ودوليين لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال الاستشارات المالية.



اشتراطات ومعايير

وتشترط معايير المشاركة في البرنامج، أن يكون مُقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و32 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل أكاديمي في أحد التخصصات ذات الصلة مثل، إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، الاستثمار، الاقتصاد، القانون، أو أي مجال آخر يرتبط بالقطاع المالي، ويمتلك خبرة عملية لا تقل عن عام واحد بحيث تتوافق مع التخصصات الأكاديمية المذكورة، أو لا تقل عن 3 سنوات في قطاع الخدمات المالية في حال لم يكن حاصلاً على شهادة في أحد التخصصات السابقة، كما يشترط أن يتمتع المتقدم بمهارات عالية في التواصل والقيادة، مع وضوح في الأهداف والدوافع التي تحفزه للمشاركة في البرنامج، إضافة إلى إتقانه للغتين العربية والإنجليزية، بما يعكس جاهزيته للاستفادة من البرنامج والمساهمة الفاعلة في نشر الثقافة المالية بين أفراد المجتمع.



شهادات وفرص

عند استيفاء جميع متطلبات البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة إتمام صادرة عن المؤسسة الاتحادية للشباب، وشهادات مدربين في الثقافة المالية معتمدين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى جانب تصريح مؤثر مالي معتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع، مما يعزز فرص تأهلهم للعمل كمستشارين ماليين، إذ تُمنح الشهادات لمن يستوفي المتطلبات المحددة في الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج، في إطار السعي لتحقيق أثر ملموس على الشباب من خلال تمكينهم من اكتساب مهارات مهنية عالية تعزز حضورهم في سوق العمل المالي والاستشاري.