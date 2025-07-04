محمد بن راشد يعلن إنجاز حملة "وقف المليار وجبة" بالكامل

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، عن إنجاز مشروع "وقف المليار وجبة" بالكامل.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أطلقنا قبل 3 أعوام مشروعنا الإنساني لتوفير مليار وجبة للمحتاجين حول العالم …

وبحمدالله تم خلال الشهر الجاري إنجاز المشروع بالكامل .. حيث تم توزيع مليار وجبة في 65 دولة حول العالم .. وسيتم توزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال العام القادم .. ".

وتابع سموه: "كما أنشأنا أوقاف عقارية مستدامة أيضا لضمان استمرارية إطعام الطعام للمحتاجين حول العالم في الأعوام القادمة ..".

وختم سموه قائلا: "نحمدالله على نعمة العطاء .. ونحمد الله على نعمة الوفاء بالوعد .. ونحمدالله على نعمة هذا البلد الطيب الذي عم خيره العالم .

حفظ الله الإمارات وشعبها وأدامهم للخير عنواناً ومقصداً .".