"الهوية والجنسية" تبحث تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين من أصحاب الهمم

عقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلة في إدارة الهوية وشؤون الأجانب – الفجيرة، بمجلس مريشيد بالفجيرة، مجلس المتعاملين الثالث لعام 2025 بعنوان "أصحاب الهمم شركاء في التطوير"، بحضور اللواء الدكتور أحمد علي أحمد الصغيري المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب – الفجيرة، وعدد من الضباط ومديري الإدارات والموظفين والمتعاملين من فئة أصحاب الهمم وموظفي الدوائر الحكومية.



يأتي المجلس في إطار مبادرة "مختبر تصفير البيروقراطية" ضمن فعاليات الدورة الثانية من شهر تصفير البيروقراطية لعام 2025، حيث تضمن المجلس مناقشة ملاحظات واقتراحات أصحاب الهمم بشأن الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وآلية تحسينها بما يضمن شموليتها وكفاءتها وسهولة الوصول إليها.